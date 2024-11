To nejlepší, co mají. Ukrajinci se konečně dočkali, útoky ATACMS ale mají velký háček

Ukrajinci začali pálit hluboko na ruské území svou nejlepší municí americké výroby, taktickými balistickými střelami ATACMS. Musejí si ale dobře rozmýšlet, jak přesně je využijí. Tyto útoky nemusejí mít dlouhého trvání.

První útok Ukrajina vedla osmi střelami na rozlehlý ruský muniční sklad v Brjanské oblasti, která sousedí s Kurskou oblastí. Pro zemi, která se už třetím rokem brání ruské agresi, ale existují podle amerického serveru Forbes značná omezení.

Bílý dům údajně povoluje údery výhradně v Kurské oblasti a v jejím okolí, kde přibližně 20 tisíc ukrajinských vojáků brání 400 kilometrů čtverečních proti více než 50 tisícům ruských a severokorejských vojáků. Podle Forbesu navíc Ukrajincům pravděpodobně nezbylo mnoho ATACMS s doletem 300 kilometrů.

Je možné, že došlo pouze ke dvěma dodávkám střel vyrobených v 90. letech. Jedné na konci roku 2023 a druhé letos v březnu. Dohromady mohly obsahovat méně než 50 střel. Navíc za poslední rok provedla ukrajinská armáda s ATACMS nejméně osm náletů. Většinu z nich s více než jednou střelou. Podle Forbesu je možné, že tyto první dvě zásilky již Ukrajina vyčerpala.

Současná administrativa prezidenta Joea Bidena může přesunout na Ukrajinu přebytečné zbraně v hodnotě miliard dolarů. Slíbila, že tuto pravomoc vyčerpá ještě před lednovým nástupem Donalda Trumpa, který se opakovaně vyslovil proti další pomoci Ukrajině.

Tyto miliardy by mohly pokrýt náklady na výměnu velkého množství střel ATACMS, z nichž každá v době výroby stála přibližně 1 milion dolarů. Americká armáda si však chce udržet vlastní zásoby. V současné době jich má stovky. Čeká na to, dokud nebude široce dostupná špičková náhrada, nová střela Precision Strike Missile.

Vzhledem k nedostatečným zásobám by Kyjev mohl šetřit své ATACMS na nejcennější cíle, jejichž zničení by mohlo mít dominový efekt. "Koncentrované použití zbraní dlouhého doletu proti vybraným cílům může způsobit nepřiměřené škody a tím si otevřít příležitosti v ruské obraně," vysvětlil Jack Watling z londýnského The Royal United Services Institute (RUSI).

Bombardování muničního skladu v Brjansku je pravděpodobně dobrým příkladem účinného náletu ATACMS. "Mohlo by přiškrtit dodávky munice ruským a severokorejským jednotkám v Kursku a vytvořit nedostatek palebné síly. Otázka je, zda je ukrajinská armáda schopna vzniklou ‚trhlinu‘ využít," napsal Watling.

Koncem ledna jsou podle Forbesu možné, nebo dokonce pravděpodobné dvě věci. Ukrajině mohou dojít ATACMS a nová Trumpova administrativa může snížit, nebo dokonce ukončit americkou pomoc a zároveň zrušit povolení používat zbraně americké výroby na cíle v Rusku.

Konec ukrajinských úderů do ruského týlu by to neznamenalo. Kyjev vyvíjí vlastní údernou munici včetně střel s plochou dráhou letu, balistických střel a bezpilotních letounů. Na jejich použití navíc nepotřebuje povolení. Ale ATACMS jsou výjimečně účinné i při malém množství. Ukrajina by si měla užít krátkou a vysoce ničivou sezonu ATACMS, než střely dojdou, změní se politika a ona se bude muset více spoléhat na munici vlastní výroby, uzavírá svůj článek server Forbes.

