Historie se opakuje. Německo stejně jako před 15 lety nechce Ukrajinu v NATO

Budoucnost Ukrajiny je v NATO. Těmito slovy zakončil generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg ve čtvrtek svoji první návštěvu Kyjeva od začátku války. Několik hodin poté ale zaznělo z Německa, že se nejedná o příliš blízkou budoucnost. Německý ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že přijetí Ukrajiny "není na pořadu dne".

"Dveře jsou otevřené, ale teď není čas na takové rozhodnutí. Nemůže by učiněno jen jako gesto solidarity, musíme rozhodovat s chladnou hlavou a horkým srdcem. Ne naopak," řekl Pistorius.

Vláda v Kyjevě apeluje na to, aby se aliance rozhodla co nejdříve. S tím, že ukrajinská armáda prokázala své schopnosti v boji s ruským agresorem a bude pro NATO přínosem.

Pátý článek smlouvy o Severoatlantické alianci předpokládá, že všichni členové přijdou na pomoc tomu, kdo je napaden. Ačkoliv článek neplatí automaticky - nejdříve musí společnou akci potvrdit zástupci všech 28 členských zemí na jednání -, znamenalo by to ocitnout se na pokraji války NATO jako celku s Ruskem.

Stoltenberg uvedl, že ukrajinskou žádostí se bude zabývat červencový summit aliance v litevském Vilniusu. Podle bezpečnostního analytika Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je ale zřejmé, že v alianci není mezi členy shoda v tom, jak se postavit k Ukrajině.

"Určitě dojde na summitu ve Vilniusu ke kvalitativnímu posunu spolupráce mezi NATO a Ukrajinou. Klíčové bude završit adaptaci na nové podmínky způsobené válkou, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Na taktické úrovni, v oblasti strategického přemýšlení, ale také v posílení kapacity NATO vzdorovat možnému útoku Ruska. Zejména půjde o posílení takzvaného východního křídla aliance," řekl Havlíček online deníku Aktuálně.cz.

Schůzka Putina a Bushe

Německo spolu s Francií zablokovalo ukrajinskou žádost o vstup do NATO už před patnácti lety, na summitu v Bukurešti. Spojené státy pod vedením prezidenta George W. Bushe chtěly vstup prosadit, proti se ale postavily právě Německo a Francie, protože by to znamenalo konfrontaci s Ruskem. Ze stejného důvodu odmítly i kandidaturu Gruzie.

Vladimir Putin, v té době ruský premiér, řekl Bushovi, že Ukrajina "není skutečný stát". A varoval, že na snahu dostat Ukrajinu do NATO bude Rusko tvrdě reagovat.

Bushovi tehdy v rozhovoru mezi čtyřma očima řekl: "Měl bys pochopit, Georgi, že Ukrajina není stát. Její část leží ve východní Evropě, část je naše území."

Poprvé tehdy naznačil, že pokud se Ukrajina vymkne ruské kontrole a bude směřovat do NATO, Rusko zasáhne silou.

Merkelová názor nezměnila

Za Německo a Francii tehdy řekli Ukrajině "ne" kancléřka Angela Merkelová a prezident Nicolas Sarkozy. Když loni v dubnu vyšla najevo zvěrstva páchaná ruskými vojáky na civilistech ve městě Buča u Kyjeva, neudržel se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Řekl, že zve Merkelovou a Sarkozyho na návštěvu Buči, aby se podívali, co jejich postoj na summitu v Bukurešti způsobil.

Bývalá kancléřka ale přes svou mluvčí vzkázala, že za názorem z roku 2008 si nadále stojí.

Ohledně podpory ukrajinského členství lze také očekávat spíše negativní stanovisko Maďarska. Vláda premiéra Viktora Orbána už od roku 2017 blokovala veškerá jednání mezi NATO a Kyjevem s poukazem na to, že Ukrajina nerespektuje práva maďarské menšiny. Orbán také kritizuje protiruské sankce Evropské unie a odmítá se podílet na vyzbrojování Ukrajiny. "Nenecháme se Spojenými státy dotlačit do války," prohlásil například tento týden.

