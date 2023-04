Rusko jako spojenec, USA jako nepřítel? Orbán na stranickém jednání zašel daleko

Maďarské opozici se nepodařilo prosadit v parlamentu návrh, aby se vláda zavázala k zadržení ruského prezidenta Vladimira Putina, pokud by vstoupil na území Maďarska. To by se mělo stát na základě zatykače vydaného na ruského vůdce Mezinárodním trestním soudem (ICC) v Haagu kvůli zločinům na Ukrajině.

Poslanci vládní strany Fidesz premiéra Viktora Orbána "zarazili" návrh už v zahraničním výboru parlamentu. "Zachovali se jako Putinův věrný pes," uvedla poslankyně opoziční Demokratické koalice Ágnes Vadaiová. Fidesz zdůvodňuje své rozhodnutí tím, že Maďarsko je sice signatářem ICC, ale nejde o součást maďarského právního systému. Takže na základě maďarských zákonů Putina zatknout a předat do Haagu nelze. Maďarsko tak zaujalo jiné stanovisko než například sousední neutrální Rakousko, jeho vláda oznámila, že po vstupu na rakouské území by ruský prezident zatčen byl. Postoj Budapešti k Rusku a k válce na Ukrajině se tak čím dál více vzdaluje od členských zemí NATO i Evropské unie. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó byl tento týden znovu v Moskvě - už po několikáté od začátku agrese loni v únoru. Jednal o zvýšených dodávkách ruské ropy do Maďarska a o rozšíření jaderné elektrárny v Paksu na jihu země. Předtím zase hovořil v Budapešti s běloruským ministrem zahraničí. Přitom v Kyjevě od začátku války Szijjártó ani Orbán nebyli. Výzvy k omezení vztahů s Moskvou a Minskem Orbánův kabinet odmítá, zatímco Spojené státy považuje stále méně za spojence. Bez Trumpa vztahy drhnou "Spojené státy chtějí všechny natlačit do válečné aliance. Maďarsko se tomu bude bránit," uvedl Orbán poté, co USA uvalily sankce na Mezinárodní investiční banku (IIB), sídlící v Budapešti. Američané považovali banku s převážně ruským kapitálem za prostředek ruského vlivu a jako krycí prostor pro ruské špiony. Související Maďarsko není jenom Orbán. Ukrajincům Maďaři pomáhají Akcionářem IIB byla dříve také Česká republika a další země někdejšího východního bloku, nicméně tehdejší prezident Miloš Zeman před rokem podepsal výpověď dohody o vzniku banky. Odešlo také Polsko a Slovensko. Naopak Maďarsko mělo na konci ledna v IIB zhruba 25procentní podíl, což byl po Rusku druhý největší. Minulý týden se ale maďarská vláda rozhodla odejít z IIB. Kvůli zavedení amerických sankcí se fungování banky "stalo nemožným", uvedl Orbán. V dokumentech amerických zpravodajských služeb, které nedávno unikly na veřejnost přes komunikační platformu Discord, je také záznam projevu, který měl Orbán letos 22. února na uzavřeném zasedání strany Fidesz. Na něm údajně prohlásil, že Spojené státy jsou jednou ze tří zemí nepřátelských vůči Maďarsku. Premiér je známý tím, že velmi podporoval bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého vidí jako politika ze stejného těsta: konzervativního, odmítajícího migraci a snažícího se komunikovat s Ruskem. Zato Joea Bidena rád nemá a platí to i naopak. Americký prezident na březnový summit pro demokracii, kde se sešli zástupci více než 120 zemí, nepozval Maďarsko jako jedinou členskou zemi Evropské unie. "Děláme si starosti kvůli nadšení maďarských lídrů pro rozšiřování a prohlubování vztahů s Ruskou federací navzdory brutální ruské agresi vůči Ukrajině i navzdory tomu, že Rusko ohrožuje transatlantickou bezpečnost," napsal na Twitteru americký velvyslanec v Budapešti David Pressman. Nůž za maďarské forinty Pokud jsou vztahy mezi USA a Maďarskem nyní špatné, pak o vztazích mezi Ukrajinou a Maďarskem lze mluvit jako o mizerných. Ekonomický poradce ukrajinského prezidenta Oleh Ustenko řekl, že Maďarsko svými dohodami s Ruskem prodlužuje válku. "Pokud jste viděli video Rusa, na kterém uřezává hlavu ukrajinskému vojákovi, tak na ten nůž Maďarsko přispívá," uvedl s poukazem na videozáznam brutální vraždy zajatce. Související Na Krymu se šíří panika. Rodiny ruských okupantů odjíždějí, říká tatarská historička "Jsme velmi vděční za podporu všech zemí, včetně České republiky. O to víc nechápeme tak proruský postoj Maďarska. Argumentuje tím, že se má maďarská menšina na Ukrajině špatně, ale jí nikdo v ničem nebrání. V používání vlastního jazyka ani v ničem jiném," řekla minulý týden online deníku Aktuálně.cz ukrajinská historička Gulnar Abdulajevová. Ve čtvrtek také maďarská vláda zakázala dovoz mnoha produktů z Ukrajiny, včetně medu, oleje, mouky a některých druhů masa. Zdůvodnila to ochranou maďarských zemědělců. Video: Maďarsko doplácí na Orbánovu strategii. Lidem to ale nedochází, říká novinář (7. 12. 2022) 19:20 Orbánova strategie vyjednat Maďarsku výjimku na ruský plyn ho dohnala. Nakupujeme za vyšší ceny, než jaké jsou na burze. Maďaři si to ale neuvědomují. | Video: Michael Rozsypal

