Kaczyńského arcirival je zpět. "Nepřítel" Tusk jde do voleb a mluví o boji se zlem

Donald Tusk je po intermezzu v čele Evropské rady znovu polským politikem. Bývalý premiér, který vyhrál volby dvakrát za sebou v letech 2007 a 2011, se vrátil do čela strany Občanská platforma, aby se s ní pokusil potřetí porazit vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského.

Rivalita těchto dvou mužů není jen politická, ale i osobní. Tusk byl premiérem v době, kdy se na začátku roku 2010 ve Smolensku zřítilo letadlo s Jaroslawovým dvojčetem, tehdejším prezidentem Lechem Kaczyńským, a dalšími zástupci polské elity. Kvůli tomu zůstala mezi politiky hořkost: Jaroslaw Kaczyński Tuskovi vyčítá, že neudělal dost pro objasnění příčiny havárie a že Polákům něco tají.

Zatímco Jaroslaw Kaczyński a PiS vzývají konzervativní katolické hodnoty, Evropskou unii v současné době kritizují jako přebujelý superstát a odmítají vstřícnost k LGBT komunitě, Občanská platforma obviňuje vládnoucí stranu ze zatažení Polska do izolace a je jednoznačně proevropská. Snad jediné, v čem se oba tábory shodnou, jsou obavy z Ruska.

Tusk se domů vrací takzvaně z Evropy. Šest let byl předsedou Evropské rady, vrcholné instituce sdružující předsedy vlád a prezidenty členských států EU. O víkendu začal zostra, současný kabinet Práva a spravedlnosti označil za vládu zla. "Pusťme se do boje s tímto zlem. To je dostatečný důvod, který nevyžaduje žádné další vysvětlování," prohlásil podle listu Gazeta Wyborcza.

Donald Tusk se ale vrací do jiného Polska, než jakému coby premiér vládl. Strana Právo a spravedlnost dokázala získat voliče nejen obhajobou takzvaných tradičních hodnot, ale i štědrou sociální politikou. Ačkoliv se prezentuje jako konzervativní strana, ekonomickým programem je levicová. Podpora Občanské platformy přitom klesá, momentálně je zhruba na šestnácti procentech. V průzkumech se dokonce propadla na třetí místo, předstihla ji strana Polsko 2050 bývalého novináře Szymona Holowni.

Nostalgie a pozornost

Tuskova cesta zpět na vrchol tak bude obtížná. Polský bohemista Lukasz Grzesiczak řekl deníku Aktuálně.cz, že v úspěch jeho comebacku příliš nevěří. "Jeho návrat je něco jako návrat seriálu Přátelé. Tusk sice vyvolal nostalgii a na chvíli upoutal pozornost Poláků, ale tvůrci Přátel si nejspíš uvědomují, že to vystačí jen na jednu sérii. Naproti tomu Tusk se rozhodl nám poskytnout ještě několik dalších sezon," srovnává Grzesiczak.

Podle něj Tuskův návrat Občanskou platformu posílí a strana se znovu stane hlavní opoziční stranou, ale Kaczyńského sám neporazí. "Pořád bude potřebovat koaliční partnery. Bez jeho návratu by situace byla podobná, jen by Občanská platforma byla o něco slabší," soudí bohemista.

Ve stejný den, kdy Tusk oznámil návrat, měl Kaczyński projev na kongresu Práva a spravedlnosti, kde jej delegáti opět zvolili předsedou. Tvrdil, že jeho strana pozvedla životní úroveň Poláků, zatímco dřívější "elita" se starala hlavně sama o sebe. "Obnovili jsme důstojnost lidí a důstojnost práce zvýšením mezd a důchodů," prohlásil dvaasedmdesátiletý politik.

Smolenská karta

Před pěti lety se odehrál při kandidatuře Donalda Tuska do druhého funkčního období v čele Evropské rady kuriózní spor. Politik měl podporu všech členských zemí s výjimkou jedné - domovského Polska. Tak daleko konflikt mezi ním a Kaczyńským zašel. Je otázkou, zda před volbami v roce 2023 Právo a spravedlnost znovu vytáhne smolenskou kartu, nyní téměř zapomenutou.

Podle Grzesiczaka Poláky nehoda vládního letadla zajímá jen minimálně. "Vláda PiS slíbila, že se vrak letadla vrátí do Polska, což se nestalo. Bývalý Kazcyńského blízký spolupracovník Antoni Macierewicz je předseda komise, která se zabývá nehodou u Smolensku, ale dodnes se na veřejnost nedostala žádná jejich zpráva. Záhadou je, jestli tato komise vůbec ještě funguje. Nicméně to voličům PiS moc nevadí, strana obratně upoutala jejich pozornost sociálními dávkami a ideologickou válkou s LGBT komunitou. To ale neznamená, že když kauza Smolensk bude potřebná, tak po ni Jaroslaw Kaczyński znovu nesáhne," říká Lukasz Grzesiczak.

Donald Tusk je veteránem polské politiky. Jeho první strana, Liberálně-demokratický kongres, vznikla už v roce 1990, kdy mu bylo jen třiatřicet let. Občanskou platformu založil s dalšími dvěma politiky v roce 2001, pro trojici se tehdy vžil sarkastický název Tři tenoři podle společných vystoupení tria operních zpěváků Plácida Dominga, Luciana Pavarottiho a Josého Carrerase.