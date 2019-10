Turecko dokončilo přípravy syrské invaze, armáda udeřila u irácké hranice

Turecké ministerstvo obrany oznámilo, že dokončilo všechny přípravy ohlášené vojenské operace na severovýchodě Sýrie. Uvedla to v úterý agentura Reuters. Později citovala dva turecké vládní činitele, podle nichž turecká armáda zaútočila v noci na irácko-syrskou hranici. Cílem úderu bylo znemožnit kurdským bojovníkům využít tuto cestu k upevňování pozic v severovýchodní Sýrii.

"Jedním z hlavních cílů bylo před operací v Sýrii odříznout tranzitní cestu mezi Irákem a Sýrií," řekl Reuters nejmenovaný bezpečnostní činitel. Tímto způsobem tak už podle něj syrští Kurdové nemohou získávat například munici. Zda byl při tureckých útocích někdo zraněn nebo zabit, není jasné.

Podle jednoho z tureckých představitelů šlo o letecké údery, další činitel řekl, že armáda využila ke zničení místa "různé prostředky".

Vysoce postavený představitel americké vlády ve Washingtonu v noci na úterý ujistil, že rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa stáhnout americké vojáky působící v Sýrii z oblasti u tureckých hranic se týká jen padesátky až stovky příslušníků speciálních sil, kteří budou přemístěni na jiná místa v Sýrii. Neznamená to však začátek oficiálního odchodu amerických sil ze Sýrie. USA mají v Sýrii asi 1000 vojáků.

"Nejde o stažení ze Sýrie," ujistil zmíněný činitel podle agentury AFP a dodal, že přesuny amerických sil v Sýrii neznamenají podporu pro tureckou invazi do severní Sýrie. Ta má být zaměřena právě proti Kurdům, kteří spolu s Američany bojovali proti teroristické organizaci Islámský stát.

Situaci už řeší Američané i Rusové

Rusko v úterý vyzvalo Turecko, aby svým plánovaným vojenským zásahem v nenarušilo úsilí o mírové řešení konfliktu v Sýrii. Uvedl to podle ruských agentur mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že obavy z možného podkopání mírových snah vyjádřili během společného jednání ruský prezident Vladimir Putin a členové bezpečnostní rady státu. Situaci chce řešit také americký prezident Donald Trump, který svého tureckého protějška Recepa Tayyipa Erdogana pozval na 13. listopadu do Spojených států.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že by uvítal rychlou reakci Evropy v otázce možného tureckého zásahu proti Kurdům v Sýrii. Varoval především před tím, že zásah by znamenal hrozbu další uprchlické vlny směřující do Evropy. Očekává také, že se bude záležitostí zabývat Rada bezpečnosti Organizace spojených národů.

Turecko řadí milice syrských Kurdů (YPG) k teroristům a ke spojencům v Turecku zakázané Strany kurdských pracujících (PKK). Ankara je podle svého ministra zahraničí odhodlána "vyčistit syrské pohraničí od teroristů a zajistit bezpečnost Turecka". Turecko chce u hranic na severovýchodě Sýrie vytvořit bezpečnou zónu, která podle něj bude mít zásadní význam pro stabilitu a mír v regionu. Mají tak být vytvořeny podmínky nutné pro návrat syrských uprchlíků.