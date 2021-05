Turecká vláda v lockdownu zakázala prodej alkoholu. Skandál, zlobí se liberálové

Většina Evropy rozvolňuje, otevírají se obchody a restaurace, z ulic mizí roušky či respirátory. V Turecku je tomu naopak.

Na konci dubna měla země nejvíce nakažených v poměru na počet obyvatel z celého světa. Nelichotivý primát si v zimě několik dní drželo i Česko.

Turecké úřady proto sáhly k drastickému zásahu. Od 29. dubna do 17. května jsou zavřené školy a většina obchodů s výjimkou potravin, lékáren a nezbytného zboží. Na rozdíl od jiných států turecké úřady navíc zakázaly po dobu přísného lockdownu prodej alkoholu.

V supermarketech buď zmizel z pultů, nebo je průchod k oddělení s alkoholickými nápoji přehrazený páskou a cedulí zákaz vstupu. Opatření se v Turecku stalo předmětem ostré politické diskuse.

Sekulární a liberální Turci se obávají, že zákaz prodeje alkoholu je motivován ideologicky a nábožensky. Jinými slovy že vládnoucí Strana spravedlnosti a rozvoje se snaží všem vnutit svoji agendu, do které patří větší vliv islámu na každodenní život. A s tím souvisí zákaz alkoholu.

"Plíživá islamizace"

Prezident Recep Tayyip Erdogan se sám prezentuje jako konzervativní muslim, ale jeho výzvy ke "zbožnému" způsobu života byly zatím v rovině doporučení. Zakazovat alkohol nebo naopak například povolit mnohoženství se zatím nepokusil.

Opozice a kritici Erdogana soudí, že zákaz alkoholických nápojů je pokusem pomalu a plíživě islamizovat i tu část turecké společnosti, která to odmítá. "Nemá to nic společného s koronavirem. Myslím si, že vláda se pokouší omezit prodej piva a dalších lihovin trvale a věří, že tímto způsobem si na to Turci postupně zvyknou," řekl v Istanbulu zpravodaji agentury Reuters Adem Gulen.

Předseda Asociace obchodů prodávajících lihoviny Ozgur Ajbas proti zákazu ostře protestuje. "Je to útok na sekulární životní styl, zásah do soukromí lidí. Nejde o alkohol jako takový, ale o omezení práv," uvedl.

Poslanec Lidové demokratické strany Veli Agbaba zákaz pokládá za "ideologicky motivovaný pokus změnit životní styl lidí vládnoucí stranou". Erdoganova partaj má v šestisetčlenném parlamentu 288 poslanců, ale se svými spojenci má většinu. Lidová republikánská strana je hlavní opoziční silou, disponuje 136 křesly.

Vláda se hájí

Turecký prezident sám alkohol nepije a jeho žena chodí s vlasy zahalenými šátkem. Turky a Turkyně vyzývá, aby měli alespoň tři děti, a v minulosti chtěl, aby se neprodával alkohol v blízkosti mešit. Odmítá však obvinění, že je radikálním islamistou, svoji Stranu spravedlnosti a rozvoje označoval za muslimskou obdobu německých křesťanských demokratů (CDU). Tedy politickou sílu, která je konzervativní a vychází z určitých náboženských hodnot, ale nikomu nic nevnucuje.

Vláda oponuje, že o žádnou ideologii nebo plíživou islamizaci nejde. Důvodem zákazu je omezit prodej veškerého zbytného zboží a také zajistit, aby supermarkety neměly konkurenční výhodu, protože uzavření obchodů se týká malých prodejen jídla a pití. Otevřené jsou jen velké supermarkety.

"Alkohol není nezbytné zboží a zákaz vyloučí zvýhodnění supermarketů nad malými obchody, na které se vztahuje úplný zákaz prodeje. Náboženství v tom nehraje žádnou roli," uvedlo ministerstvo vnitra.

Když vláda na konci dubna oznámila dopředu chystaný zákaz, před prodejnami se tvořily dlouhé fronty lidí, kteří si chtěli nakoupit lihoviny do zásoby.

