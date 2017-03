Referendum, které vyvolalo spor s Erdoganem, je tu. Turci v cizině mohou hlasovat o změně ústavy

před 1 hodinou

Turci žijící v cizině začali v pondělí hlasovat v referendu, které má rozhodnout o prezidentských pravomocích. Pokud by lidé schválili změnu ústavy, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan by se mohl ve funkci udržet až do roku 2029. Turečtí politici navštěvovali v minulých týdnech evropské země, aby přesvědčili místní Turky k hlasování pro změnu ústavy. Němci nebo Nizozemci jim to však zakázali, což mezi státy vyvolalo roztržku.

Ankara - Turečtí občané v cizině začali hlasovat v referendu o rozšíření prezidentských pravomocí. V Turecku se bude hlasovat až 16. dubna.

V pondělí mohou Turci žijící v cizině odevzdávat hlas na letištích a hraničních přechodech do Turecka a také na tureckých diplomatických misích v některých evropských zemích.

Navrhované změny předpokládají rozšíření exekutivní pravomoci prezidenta a ruší funkci předsedy vlády.

Schválení reformy by znamenalo, že by se prezident Recep Tayyip Erdogan mohl ve funkci udržet až do roku 2029. Prezident bude moci být stranický a bude mít povoleno stát v čele své strany.

Podle Erdogana silný prezidentský mandát zajistí Turecku větší stabilitu. Kritici naopak ve změně vidí koncentraci moci do rukou jedné osoby a omezení kontrolních mechanismů.

Právo hlasovat mají z diaspory tři miliony Turků, z nichž asi polovina žije v Německu.

Spory v Evropě

Turečtí politici vyvolali v minulých týdnech v některých evropských zemích problémy ve snaze pořádat tam předvolební akce.

Erdogan obvinil například Německo a Nizozemsko, kde jsou velké komunity Turků, z pokusu zajistit neúspěch referenda. Nejnovější spor vznikl ve Švýcarsku, kde se v sobotu v Bernu konal protest proti Erdoganovi. Ankara si kvůli tomu předvolala náměstka švýcarského velvyslance.

autor: ČTK