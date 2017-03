Turecko je členství v EU vzdálenější než kdy předtím, říká německý ministr zahraničí

před 1 hodinou

Poté co prezident Erdogan označil dnešní Němce a Nizozemce za fašisty a byl uvězněn německo-turecký novinář, se vztahy mezi Tureckem a ostatními evropskými zeměmi prudce zhoršily.

Berlín - Turecko nikdy nebylo členství v Evropské unii tak vzdálené jako nyní. Uvedl to německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel v interview, které v sobotu zveřejnil týdeník Spiegel. Vyslovil se také pro zvláštní vztah s Británií po jejím odchodu z EU, takzvaném Brexitu.

Gabriel řekl, že názor na členství Turecka v EU změnil právě kvůli Brexitu. Prý měl vždy pochybnosti, jestli se má Turecko stát členem či ne, ale byl s tímto míněním ve své SPD, která byla většinově pro, v menšině. Nelíbila se mu ale ani myšlenka kancléřky Merkelové, která hovořila o "privilegovaném partnerství", protože mu připadalo, že by Turci byli Evropany druhé kategorie.

Poté co prezident Erdogan označil dnešní Němce a Nizozemce za fašisty a byl uvězněn německo-turecký novinář, se vztahy mezi Tureckem a ostatními evropskými zeměmi prudce zhoršily. "Dnes je Turecko členství v Evropské unii vzdálenější než kdykoli předtím," řekl německý ministr. Na turecké provokace Německo ale nebude reagovat, protože to by Erdoganovi jen poskytlo strašáka pro jeho volební kampaň, dodal.

Turecká policie navíc v posledních třech dnech provedla rozsáhlou razii, při níž zatkla 740 lidí včetně 18 dětí kvůli podezření na spojení se zakázanou Stranou kurdských pracujících (PKK). Při zatýkání úřady zabavily různá zařízení, dokumenty a více než desítku zbraní, sdělila turecká státní tisková agentura AA.

K Brexitu Gabriel uvedl, že bude záhodno udržet si s Británií "zvláštní vztah," až opustí EU. Pro EU to bude podle něj důležitý a poučný proces, možná dlouhodobě poslouží i jako model pro vztahy s jinými zeměmi mimo unii.

Gabriel vede německé ministerstvo zahraničí od ledna, kdy vystřídal Franka-Waltera Steinmeiera, který byl zvolen německým prezidentem a úřadu se ujme zítra.

autor: ČTK