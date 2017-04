Trumpův bývalý poradce Flynn mohl porušit zákon, když si nechával platit od Rusů, říkají kongresmani

před 26 minutami

Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Flynn podle Sněmovny reprezentantů mohl porušit zákon, když přijal desítky tisíc dolarů od organizátorů své cesty do Ruska. "Prostě nemůžete přijímat peníze od Ruska, Turecka či kohokoli jiného," řekl předseda sněmovního výboru pro dohled a vládní reformy Jason Chaffetz. Z Flynnových příjmů také vyplývá, že dostal 45 tisíc dolarů za projev v ruské televizi RT, peníze dostával i od letecké dopravní firmy Volga-Dněpr. Jako vojenský důstojník však nesměl přijímat peníze ze zahraničí bez předchozího souhlasu, což dělal.

Washington - Bývalý bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Flynn mohl porušit zákony Spojených států, když přijal desítky tisíc dolarů (stovky tisíc korun) od organizátorů jeho cesty do Ruska v roce 2015. Podle agentury Reuters si to myslí představitelé výboru Sněmovny reprezentantů, který prověřuje vazby Trumpovy prezidentské kampaně na Rusko.

"Peníze musí být rozkryty," prohlásil republikánský předseda sněmovního výboru pro dohled a vládní reformy Jason Chaffetz. "Prostě nemůžete přijímat peníze od Ruska, Turecka či kohokoli jiného," dodal.

Z Flynnových příjmů vyplývá, že v roce 2015 dostal 45 000 dolarů (1,1 milionu korun) od ruské televize RT za řeč přednesenou na konferenci, kterou tato prokremelská stanice v Moskvě pořádala. Peníze dostával také od letecké dopravní firmy Volga-Dněpr a od americké filiálky ruské softwarové společnosti Kaspersky Lab. Flynnova konzultační firma získala také 530 000 dolarů (13 milionů korun) od společnosti napojené na tureckou vládu.

Chaffetz spolu s demokratem Elijahem Cummingsem uvedli, že penzionovaný generál Flynn by mohl být trestně stíhán, neboť jako někdejší vojenský důstojník nesměl přijímat ze zahraničí peníze bez předchozího souhlasu či informování americké vlády, což se v tomto případě nestalo.

Flynn do roku 2014 vedl vojenskou rozvědku DIA, loni pak Trumpovi pomáhal s prezidentskou kampaní. Po Trumpově lednovém nástupu do Bílého domu sloužil prezidentovi jako hlavní bezpečnostní poradce. Po 24 dnech v úřadu ale musel odstoupit kvůli svým nejasným vazbám na Rusko. Flynn totiž viceprezidentovi Miku Penceovi nejdříve řekl, že před prezidentskou inaugurací nehovořil s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Později připustil, že s Kisljakem jednal a že to Penceovi neřekl nedopatřením.

