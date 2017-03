Bývalý poradce Trumpa pro národní bezpečnost jednal s Turky o rychlém vydání Gülena, tvrdí exšéf CIA

před 1 hodinou

Podle listu The Wall Street Journal bývalý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) James Woolsey tvrdí, že Trumpův exporadce Michael Flynn vyjednával s Tureckem o možném předání islámského duchovního Fethullaha Gülena. To však tiskový zástupce Flynna odmítá. Islámský duchovní nyní žije v americké exilu. Ankara ho označuje za strůjce loňského neúspěšného puče proti tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi.

New York - Bývalý bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Flynn loni v září ještě jako člen miliardářova volebního štábu jednal s členy turecké vlády o možnostech, jak předat Turecku islámského duchovního Fethullaha Gülena.



Podle listu The Wall Street Journal to tvrdí bývalý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) James Woolsey, který Trumpovi během kampaně rovněž poskytoval poradenské služby. Flynnův tiskový zástupce Woolseyho prohlášení zpochybnil. Gülena, který žije v americkém exilu, Ankara považuje za strůjce loňského neúspěšného puče proti tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi.

Gülena měl být tajně poslán ze země pryč

Woolsey řekl, že diskuse na téma rychlé Gülenovy deportace se vedla loni 19. září v jednom z hotelů na Manhattanu a že schůzky, které se osobně zúčastnil, byli vedle Flynna a dalších lidí přítomni i turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu a turecký ministr energetiky Berat Albayrak, který je rovněž Erdoganovým zeťěm.

Woolseyho, kterého do hotelu pozval Flynn, téma schůzky zaskočilo, neboť projednávané postupy považoval za očividně nelegální. "Vypadalo to naivně," řekl bývalý šéf CIA. "Nepokládal jsem to za moc věrohodné. Toto je země zákonných postupů a ústavy, tady neposíláme lidi někomu do ciziny," dodal.

Myšlenkou diskuse bylo Gülena uprostřed noci tajně poslat ze země pryč, o žádné taktice či plánech se podle Woolseyho účastníci nebavili. Pokud by tomu tak bylo, chystal se nahlas zpochybnit legálnost takové činnosti.

Flynnův mluvčí Price Floyd události popisované Woolseym zpochybnil. "Generál Flynn nikdy nediskutoval o žádných ilegálních akcích, mimosoudních deportacích či jiných podobných aktivitách," řekl.

Flynn po Trumpově nástupu do Bílého domu sloužil prezidentovi jako hlavní bezpečnostní poradce. Po 24 dnech v úřadu ale odstoupil kvůli svým nejasným vazbám na Rusko. Flynn totiž viceprezidentovi Miku Penceovi nejdříve řekl, že před prezidentskou inaugurací nehovořil s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Později připustil, že s Kisljakem jednal a že to Penceovi neřekl nedopatřením.

autor: ČTK