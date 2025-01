Trumpův zmocněnec se setká s venezuelským prezidentem, tématem budou i deportace

Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Richard Grenell se chystá setkat s venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem, aby mimo jiné vyzval jeho vládu ke spolupráci při vyhošťování Venezuelců z USA. Oznámil to jiný činitel Trumpovy administrativy, konání schůzky podle agentury Reuters potvrdila i venezuelská strana.

Deník The New York Times poznamenal, že půjde o mimořádný kontakt mezi dvěma zeměmi na takto vysoké úrovni. Grenell je blízkým Trumpovým spojencem, který za jeho prvního mandátu krátce zastával i pozici poradce pro národní bezpečnost. Podle agentury AP může být jeho návštěva Caracasu překvapením pro Venezuelany, kteří doufali, že Trump po návratu do Bílého domu naváže na politiku "maximálního nátlaku" na autoritářského lídra Venezuely z prvního funkčního období.

Spojené státy a Venezuela už řadu let nemají přátelské diplomatické vztahy, Madurův režim je terčem amerických sankcí a Washington loni podobně jako Evropská unie neuznal jeho vítězství v prezidentských volbách. Obě země ale v minulých letech spolupracovaly v některých bilaterálních otázkách včetně působení americké ropné společnosti Chevron ve Venezuele nebo vracení venezuelských migrantů z USA do jejich domovské země.

Grenellovu cestu do Venezuely potvrdil médiím jiný Trumpův poradce Mauricio Claver-Carone. Grenell podle něj bude na Madura apelovat, aby Venezuela přijímala své občany, kteří v USA spáchali trestné činy, a aby propustila vězněné Američany. Cestu popsal jako "velmi specifickou misi", která nic nemění na cíli Washingtonu obnovovat ve Venezuele demokracii.

"Pobídl bych Madurovu vládu, Madurův režim ve Venezuele, aby vyslyšeli vzkaz zvláštního zmocněnce Rica Grenella," řekl novinářům Claver-Carone. "V konečném důsledku jinak přijdou následky," dodal. Venezuela aktuálně deportační lety z USA nepřijímá, podle agentury EFE se krátce konaly na přelomu let 2022 a 2023, pak ale byly pozastaveny.

Konání schůzky s Grenellem potvrdilo také venezuelské ministerstvo pro komunikaci v prohlášení prostřednictvím aplikace Telegram, píše Reuters. Prezident Maduro podle serveru CNN Español v úterý prohlásil, že jeho vláda je připravena přijmout venezuelské migranty z USA. "Když je tam nechtějí, my je chceme, s láskou jim otevřeme náruč," řekl Maduro, jehož režim pronásleduje opozici a už řadu let čelí kritice za porušování lidských práv.

Maduro před měsícem zahájil třetí období v prezidentské funkci v návaznosti na loňské volby, které byly podle opozice a řady zahraničních vlád zmanipulované. Hlasování provázely rozsáhlé protesty a zatýkání stovek lidí. Za mřížemi skončilo i několik Američanů, zatímco vláda přichází s tvrzeními, že zahraniční aktéři jsou zapojeni do destabilizace země.

Z Venezuely kvůli politické situaci a chudobě za poslední dekádu uprchly miliony obyvatel, z nichž mnozí skončili v USA. Nová Trumpova administrativa se snaží vystupňovat deportace přistěhovalců bez povolení k pobytu, které už se na konci působení exprezidenta Joea Bidena děly mimořádně vysokým tempem. Současná vláda tento týden zrušila předchozí prodloužení dočasné ochrany asi pro 600 tisíc venezuelských imigrantů, kterým by tak brzy mohlo rovněž hrozit vyhoštění.