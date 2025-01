Rusové se vrátí ještě silnější. Britové varují před koncem války "podle Trumpa"

Americký prezident Donald Trump si stále stojí za tím, že zprostředkuje mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem. Britští armádní představitelé však varují, že ukončení války v současné situaci by bylo výhodné především pro Rusko, které by mohlo využít příměří k obnově svých vojenských kapacit.

Polní velitel Mike Elviss varoval, že jakmile boje na Ukrajině skončí, nastane závod o obnovu vojenských sil. "Rusko ji obratem zahájí a pokusí se spolčit s novou osou agresorů," uvedl během Mezinárodní konference o obrněných vozidlech ve Farnborough.

Elviss tak upozornil na země, jako je Čína, Írán i Severní Korea, které s cílem destabilizovat Západ navázaly spojenectví s Ruskem, upřesnil americký deník The New York Times.

"Mnozí jsou přesvědčeni, že by se Rusko v případě další války vrátilo silnější, protože se jeho armáda umí dobře přizpůsobit bojovým podmínkám," doplnil velitel spojeneckého sboru rychlé reakce NATO Ralph Wooddiss.

Generálmajor Matthew Van Wagenen, zástupce náčelníka štábu pro operace a zpravodajství při evropském velitelství NATO, se domnívá, že Rusko svou obnovu již spustilo. "Jeho armáda se vrátí na stejnou úroveň bojeschopnosti, jakou měla před začátkem války. A to rychleji, než si myslíme," varoval podle amerického deníku.

Wagenen také upozornil na to, že Severoatlantická aliance nemá dostatek obrněných vozidel, zejména proto, že část z nich darovala Ukrajině. "Protože se do vozidel v posledních 35 letech neinvestovalo, musí teď členské státy v rámci přípravy na budoucí konflikt zvětšit jejich výrobu," apeloval během konference. Stručná odpověď na dotaz, jak velký je nedostatek obrněných vozidel v alianci, zněla: "Velmi velký."

Také samotné Velké Británii chybí stovky vozidel. V současné době proto její armáda investuje zhruba pět miliard liber (přibližně 142,5 miliardy českých korun), aby se vybavila 623 nejmodernějšími obrněnými vozidly Boxer spolu se 148 tanky Challenger 3. "Ty by měly být připravené k využití do konce roku 2030," uvedla ministryně pro obranné zakázky Maria Eagleová.

Kyjev by zatím vyjednávat neměl, radí Britové

Americký prezident Donald Trump původně prohlásil, že dokáže zprostředkovat mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem během jediného dne. Nyní slibuje ukončit válku do sta dní od svého nástupu do úřadu. Spojenci v NATO se však obávají, že Kyjev momentálně nemá dostatečně silnou vyjednávací pozici, což by mohlo vést k nevyvážené dohodě, která by vyhovovala spíše Rusku než Ukrajině.

Nicméně se očekává, že se Trump s Putinem brzy spojí. "Měl by se dohodnout. Myslím, že Rusko bude mít velké potíže," komentoval situaci na ukrajinském bojišti ještě během své inaugurace americký prezident.

Evropští diplomaté se ale obávají, že Putinovi nelze věřit. Jakákoli dohoda by podle nich Rusku pouze umožnila obnovit vojenské síly, aby se mohlo později znovu pokusit dobýt Ukrajinu a případně zamířit dále na západ.

Náčelník generálního štábu britské armády Roland Walker už loni v červenci varoval, že se Británie musí do tří let připravit na válku.

Podle New York Times prohlásil, že pro britskou armádu přišel "ten správný čas" na to, aby se připravila na případné odvrácení konfliktu. Walker plánuje britské síly modernizovat a dosáhnout toho, aby byly připraveny porazit armádu třikrát větší, uzavírá americký deník.

