Trump "rozdal" ceny pro lživá média. Vybral stanici CNN nebo deníky, které o něm kriticky píší

před 2 hodinami

Udělení cen založil Donald Trump na výběru desítky článků, mezi kterými figurovaly přiznané zpravodajské omyly, ale i názorový text.

Washington - Americký prezident Donald Trump ve středu zveřejnil seznam médií, která podle něho přinášejí lživé zprávy. Mezi držiteli cen za falešné zprávy (Fake News Awards) se objevily například televize CNN nebo deníky The New York Times (NYT) a The Washington Post (WP), které dlouhodobě přinášejí kritické materiály o šéfovi Bílého domu a Trump se o nich vyjadřuje nelichotivě.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

"A vítězem cen FAKE NEWS se stává…," napsal Trump na Twitteru s odkazem na webové stránky vedení Republikánské strany, které obsahovaly seznam desítky článků či příspěvků zpravodajských televizí.

Většinou šlo o materiály, u nichž média přiznala omyl a v krátké době svá tvrzení korigovala.

"Studie ukázaly, že přes 90 procent mediálních výstupů o prezidentu Trumpovi je negativních," píše se v nepodepsaném textu uvádějícím zmíněný seznam. V něm figuruje například reportáž CNN založená na nepravdivém tvrzení, že Trumpův syn Donald měl tajný přístup k dokumentům serveru WikiLeaks, či chybná zpráva ABC News o bývalém Trumpově poradci Michaelu Flynnovi, za kterou televize potrestala zodpovědného novináře.

Jedním z dalších materiálů, které podle prezidenta usvědčují média ze lživé práce, je názorový článek sloupkaře NYT, který tvrdí, že Trumpovo vítězství ve volbách bude ranou pro americkou ekonomiku a přinese celosvětovou recesi.

Média v reakcích na udělení cen vesměs uvedla, že u většiny zveřejněných materiálů přiznala chyby.

"Prezident Trump téměř nikdy nepřizná omyl, i když již učinil přes 2000 nepravdivých či zavádějících prohlášení," uvedl WP.

Trump si za své neustálé útoky na média vysloužil kritiku i mezi zákonodárci. V souvislosti s udílením cen se ozval i vlivný republikánský senátor John McCain, který ve středu Trumpa prostřednictvím washingtonského listu vyzval, aby své ataky na tisk zmírnil.