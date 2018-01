AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Americký prezident Donald Trump dnes popřel, že by se plánované přemístění amerického velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma mělo uskutečnit do jednoho roku. Reagoval tak na tvrzení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který uvedl, že očekává, že se tak do té doby stane, informovala agentura Reuters. Trump loni v prosinci uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a zahájil proces stěhování velvyslanectví z Tel Avivu. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson v lednu řekl, že přesun velvyslanectví se pravděpodobně neuskuteční dříve než za tři roky, a i to označil za poměrně "ambiciózní časový rámec". Netanjahu svůj odhad vyslovil dnes před izraelskými novináři, kteří s ním letěli do Indie.

autor: ČTK | před 5 hodinami

