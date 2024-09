Naštvaný Trump: Jestliže bude nějaký Žid volit Harrisovou, ať jde k lékaři

Republikána Donalda Trumpa štve, že podle průzkumů většina amerických židovských voličů podporuje jeho demokratickou rivalku v boji o Bílý dům Kamalu Harrisovou. Najevo to dal ve Washingtonu při vystoupení před členy Izraelsko-americké rady, která je organizací sdružující hlavně lidi s izraelským i amerických občanstvím.

"Pokud nevyhraji tyto volby, bude to zčásti vinou židovských voličů, protože šedesát procent jich chce hlasovat pro nepřítele. A pokud nevyhraji, Izrael do dvou let přestane existovat. Smažou ho ze zemského povrchu," prohlásil Trump.

Není jasné, o jaký průzkum se opíral. Podle nejnovější sondáže společnosti Pew Research dává Harrisové přednost 65 procent amerických židovských voličů, republikánskému kandidátovi 35 procent. Američtí Židé tradičně tíhli více k Demokratické straně a ani za Trumpa se to nezměnilo.

Republikán na shromáždění znovu zopakoval své tvrzení, že Harrisová Izrael a Židy nenávidí. I navzdory tomu, že její manžel Douglas Emhoff je Žid. "Jestliže nějaký americký Žid hlasuje pro Harrisovou, měl by se nechat prohlédnout lékařem, jestli je v pořádku," dodal Trump. A znovu také poněkolikáté zopakoval, že kdyby byl prezidentem on, a nikoliv Joe Biden, Hamás by loni 7. října nezaútočil na Izrael. Podobně tvrdí, že za jeho vlády v Bílém domě by Rusko nenapadlo Ukrajinu.

Podle agentury Reuters hlasy židovských voličů skutečně mohou rozhodovat. V Pensylvánii, kde jsou šance vyrovnané a zdejší výsledek může rozhodnout celé volby, žije zhruba 400 tisíc Židů. V roce 2020 porazil Biden Trumpa v Pensylvánii o 80 tisíc hlasů.

Harrisová v televizní debatě s Trumpem před dvěma týdny prohlásila, že Izrael má právo na obranu, ale záleží také na tom, jak tato obrana vypadá. Později v projevu vyzvala k ukončení války v Gaze.

Trump coby prezident na konci roku 2017 rozhodl o americkém uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele a o přesunu amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Velká většina zemí Jeruzalém za hlavní město Izraele neuznává. Republikánský kandidát také tvrdě odsuzuje propalestinské demonstrace na amerických univerzitách.

Na druhé straně Trump kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za to, že mu údajně vůbec nepomohl s přípravami útoku na íránského generála Kásima Sulejmáního, kterého zabila americká raketa na Trumpův rozkaz v lednu 2020 v Iráku. "Od té doby jsem s ním nemluvil. Ať jde do p….," řekl bývalý prezident před třemi lety v rozhovoru s izraelským novinářem.

Američané zvolí nového prezidenta 5. listopadu. Zřejmě to bude velmi těsný souboj, ale poslední průzkumy jak na celostátní úrovní, tak v rozhodujících amerických státech dávají o něco větší šanci na vítězství Harrisové.

Video: Trump nebyl špatný. Znalec USA "krotí" vítězství Harrisové v debatě (11. 9. 2024)