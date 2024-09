Nervozita u republikánů roste. Po duelu jde Harrisová do vedení v klíčových státech

"Byla to jedna z mých nejlepších debat. Možná nejlepší," prohlásil pro televizi Fox News Donald Trump po duelu s Kamalou Harrisovou. Bleskové průzkumy ale ukazovaly spíš opak. Nyní jsou již první náznaky, že v klíčových státech, které rozhodnou o výsledku listopadových voleb, debata mírně pomohla demokratické kandidátce.

Podle bleskového průzkumu televize CNN se 63 procent Američanů domnívá, že si Harrisová v debatě, která se konala z úterý na středu našeho času, vedla lépe. Sondáž televize ABC, která duel živě z Filadelfie vysílala, ukázala, že kandidátku demokratů za vítězku duelu považuje 57 procent Američanů.

Vítězství v debatě samozřejmě neznamená výhru v listopadových volbách. Jsou ale již první náznaky, že v klíčových státech, které rozhodnou o výsledku, duel mírně pomohl Harrisové. V těchto takzvaných swing states tradičně bývají šance obou stran vyrovnané a kandidáti si tu rozdělí dohromady 93 hlasů. Americký volební systém je založen na sčítání hlasů v jednotlivých padesáti státech, kterým připadá určitý počet volitelů odpovídající počtu obyvatel. Celkem rozhoduje o prezidentovi 538 hlasů volitelů a do Bílého domu se dostane ten, kdo jich získá minimálně 270.

Respektovaný specializovaný server s příznačným názvem FiveThirtyEight.com zveřejnil po televizní debatě průzkumy v sedmi swing states. Ve čtyřech - Michigan, Wisconsin, Pensylvánie a Severní Karolína - má navrch Harrisová, Nevada je zcela vyrovnaná a ve dvou zbývajících, tedy v Arizoně a Georgii, vede Trump. Kdyby takhle volby 5. listopadu dopadly, Harrisová by se dostala do Bílého domu.

Průzkum agentury Cygnal Polling ze středy 11. září dává Harrisové nad Trumpem celostátně náskok dvou procentních bodů - 49 ku 47. Další nejnovější průzkum agentur Ipsos a Reuters přisuzuje Harrisové dokonce náskok pěti procentních bodů - 47 ku 42.

"Myslím si, že debata ji do Bílého domu trochu posunula. Sice se říká, že televizní debaty už dnes nemají takový vliv, ale tahle byla zřejmě jediná, takže svoji důležitost má," řekl v novém podcastu Americký sen deníku Aktuálně.cz novinář a spisovatel Tomáš Etzler, který pracoval ve Spojených státech jako reportér televize CNN.

Upozornil však, že demokraté budou muset vést usilovnou kampaň do poslední chvíle. "Bude to strašně těsné a pořád se může Harrisové stát to, co před osmi lety Hillary Clintonové. Že vyhrála debatu, ale prohrála volby," popsal Etzler.

Analytik televize CNN a expert na zpracování dat z politických průzkumů Harry Enten soudí, že i v dalších sondážích zveřejněných v následujících dnech budou čísla pro Harrisovou stoupat. "V minulosti to vždy bylo tak, že když se některému kandidátovi debata povedla, šel v průzkumech nahoru - Mitt Romney proti Baracku Obamovi po první debatě v roce 2012 nebo Joe Biden proti Trumpovi v roce 2020," připomněl Enten.

Politický marketér Frank Luntz, který je stoupencem republikánů, po debatě předpovídá Trumpovu porážku. "Nebyl to nejhorší debatní výkon, jaký jsem ve své kariéře viděl, ale nemá k tomu daleko. Trump mluvil o lidech, kteří jedí psy a kočky, maďarského premiéra označoval za jednoho z největších světových lídrů a naopak vůbec se nezmínil o inflaci a ekonomice. Myslím si, že za to zaplatí ve volbách," uvedl Luntz, který má na sociální síti X 388 tisíc sledujících.

Na debatu se dívalo podle údajů televize ABC 67 milionů Američanů. Zůstala tedy daleko za rekordem sledovanosti, který drží druhá debata mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou z roku 2016. Tu si pustilo 85 milionů obyvatel USA.

Z prvních reakcí vyplývá, že ani někteří politici Republikánské strany a sponzoři Trumpovy kampaně nesdílí názor bývalého prezidenta o tom, že to byla možná jeho nejlepší debata. "Kdokoliv Donalda Trumpa připravoval na debatu, by měl dostat padáka. Nebylo to vůbec dobré," uvedl v televizi ABC News bývalý republikánský guvernér New Jersey Chris Christie. "Trump byl podprůměrný. Rád bych viděl ještě jednu debatu," nechal se slyšet investor Bill Bean z Indiany, který Trumpovu kampaň finančně podporuje.

Harrisová bývalému šéfovi Bílého domu nabídla ještě jednu debatu, což republikánský kandidát označil za známku toho, že se jí ta první nepovedla. Ve čtvrtek uvedl, že už se další debaty nezúčastní.

Hodnocení debaty s Harrisovou ostře kontrastuje s předchozím duelem, který vedl Trump ještě s Joem Bidenem 27. června před kamerami televize CNN v Atlantě. Biden v něm předvedl velmi špatný výkon a duel ukázal na nezpůsobilost nynějšího prezidenta v 81 letech znovu kandidovat, Trump z něj tak vyšel jako jasný vítěz. "Najednou vypadá jako normální kandidát," uvedl tehdy v komentáři na adresu Trumpa list Wall Street Journal.

