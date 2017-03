Místo studia na vysoké škole internetové kurzy. Trump musí studentům zaplatit 25 milionů dolarů

před 1 hodinou

Donald Trump zaplatí studentům své bývalé vzdělávací instituce Trump University 25 milionů dolarů (632 milionů korun). Dohodu mezi oběma stranami schválil americký Federální soud. Studenti webové školy, která nabízela přes internet podnikatelské kurzy, se cítili podvedeni, neboť se podle názvu domnívali, že se jedná o skutečnou vysokou školu. Někdejší studenti tak získají zpět přes 90 procent peněz, které škole zaplatili.

Washington - Spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a studenty jeho někdejší internetové vzdělávací společnosti Trump University, kteří se cítili podvedeni, skončil urovnáním. Federální soud, který případ řešil, v pátek podle agentury AP schválil dohodu mezi účastníky pře, podle které Trump klientům vyplatí odškodné 25 milionů dolarů (632 milionů korun).

Poslední jednání v případu se uskutečnilo ve čtvrtek, kdy soudce Gonzalo Curiel označil dohodu za rozumnou a spravedlivou. Verdikt ale nevynesl s tím, že ještě musí zvážit námitku, kterou podali studenti nesouhlasící s podmínkami dohody, kterou Trump s bývalými klienty uzavřel jen deset dní poté, co loni v listopadu vyhrál prezidentské volby. Curiel však naznačil, že dohodu zřejmě schválí, což skutečně učinil.

Někdejší studenti nyní získají zpět přes 90 procent peněz, které škole zaplatili. Ne všichni ale s dohodou souhlasili, proto neúspěšně žádali soudce, aby ji odmítl, případně aby umožnil účastníkům hromadné žaloby rozhodnout se, zda k dohodě přistoupí. Curiel jim však nevyhověl.

Proti podmínkám dohody byla například Sherri Simpsonová, která televizi CNN řekla, že v roce 2010 utratila za kurzy zhruba 20 000 dolarů (505 000 korun). Důvod, proč nechtěla využít možnosti získat takřka všechny peníze zpět je ten, že byla přesvědčena, že může dosáhnout ještě lepšího vyrovnání. Proces s Trumpem totiž chtěla vést podle zákona proti vyděračským a zkorumpovaným společnostem, kdy je možné za každý vynaložený dolar získat jako odškodné tři dolary zpět.

Pokud by Curiel námitce vyhověl a ujednání zamítl, otevřel by někdejším klientům možnost žalovat Trumpa v samostatných procesech. Sám Trump v minulosti opakovaně prohlašoval, že na urovnání sporu, který se vlekl téměř sedm let, nikdy nepřistoupí. Po vítězných volbách se však s žalujícími rychle dohodl, což vysvětlil tím, že jako prezident nechce plýtvat svým časem na soud, ačkoli by ho prý vyhrál. V rámci dohody se oficiálně k žádnému provinění nepřiznal.

Trump University, která se nyní jmenuje Trump Entrepreneur Initiative, přes internet nabízela různé podnikatelské kurzy. Problém souvisí s použitím slova univerzita v názvu, neboť studenti a zájemci o výuku se tak podle žaloby mylně domnívali, že jde o opravdovou vysokou školu s příslušnou akreditací.

autor: ČTK

