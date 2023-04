Trump si vyslechne obžalobu, kamery médií historický okamžik nezaznamenají

Bývalý americký prezident Donald Trump se v úterý vydá úřadům v New Yorku a poprvé předstoupí před soud poté, co se stal prvním trestně stíhaným exprezidentem v dějinách Spojených států.

Trump čelí obviněním spojeným s platbami za mlčení údajných milenek v době vrcholící prezidentské kampaně v roce 2016. Jeho právníci avizovali, že se u soudu označí za nevinného.

Trump by se měl po noci ve svém mrakodrapu Trump Tower dostavit do budovy soudu okolo 11:00 místního času (17:00 SELČ). Následně se bude jistou dobu vyplňovat dokumentace spojená se zatčením, přičemž budou exprezidentovi odebrány otisky prstů a bude pořízena jeho policejní fotografie. Šéf Bílého domu z let 2017 až 2021 bude doprovázen členy prezidentské ochranky a není jasné, zda bude spoután.

Odpoledne newyorského času pak bude předveden před soudce Juana Merchana, aby si vyslechl obžalobu a vyjádřil se, zda se cítí vinen, či nikoli. Historický okamžik z rozhodnutí soudce nezachytí kamery médií, informoval server ABC News.

Soudce v místnosti, kde se očekávaná událost uskuteční, povolil přítomnost pouze pěti fotografům, a to jen na několik minut předtím, než bude před soud předveden Trump. Poté už novináři nebudou mít možnost zde používat žádná elektronická zařízení.

Očekává se, že pak bude Trump rychle propuštěn a vrátí se do svého domova na Floridě, kde je na večer ohlášena jeho tisková konference.

Obvinění nejsou přesně známá

Obvinění, která vůči Trumpovi minulý týden schválila velká porota, stále nejsou známá, ovšem je jasné, že pramení z kauzy označované jako "peníze za mlčení". Ta se týká plateb v celkové výši 280 000 dolarů (kolem šesti milionů Kč) pro dvě ženy, které tvrdily, že měly s Trumpem nemanželský poměr.

Exprezident bude podle médií v této souvislosti obžalován z několika případů falšování podnikatelských záznamů, přičemž nebylo jasné, zda se obvinění týkají transakcí s oběma ženami, či pouze známějšího případu pornoherečky Stormy Daniels.

Trump jakékoli provinění odmítá a trestní stíhání označuje za politicky motivované. Republikánský politik čelí vyšetřováním i na dalších frontách, zatímco usiluje o znovuzvolení do Bílého domu ve volbách, které se uskuteční příští rok na podzim. Očekávaný proces v New Yorku by se teoreticky mohl překrývat s rozhodující fází republikánských primárek nebo dokonce s finální částí předvolební kampaně.