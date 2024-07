Nová kulturní revoluce. Radikální konzervativci připravili Trumpovi návod, co změnit

"Vygooglete si Projekt 2025," vyzval prezident Joe Biden. Snaží se Američany varovat před tím, co označil za největší hrozbu americké demokracie a co podle něj slouží jako návod, podle kterého bude od prvního dne postupovat Donald Trump, pokud bude znovu zvolen do Bílého domu. Za projektem stojí evangelické a další silně konzervativní organizace, které se takovou ambicí nijak netají.

Úplný zákaz potratů. Vyhození desítek tisíc státních úředníků a podřízení nezávislých agentur prezidentově moci. Zrušení ministerstva pro vzdělávání nebo FBI. Kriminalizace pornografie. Oslabení soudů. To jsou jen některé z cílů, které se Projekt 2025 snaží prosadit a které detailně popisuje ve svém 900stránkovém manifestu. Téměř na každé stránce se pak opakuje jedno jméno, které jim k tomu má pomoci: Donald Trump.

"Poslyšte, Projekt 2025 je největším útokem na náš vládní systém a naši osobní svobodu, jaký byl kdy v historii této země navržen," řekl Biden na předvolební akci s voliči v pátek v Michiganu. Slovní spojení se náhle začalo objevovat všude. O co tedy ve skutečnosti jde?

Jedná se o skupinu několika organizací, které jsou nejen konzervativní, ale snaží se prosazovat evangelické nebo křesťansko-nacionalistické postoje. Tou nejvlivnější je think-tank Heritage Foundation, který byl vlivný už za doby George Bushe mladšího nebo Ronalda Reagana, kteří se nijak netajili prosazováním křesťanských hodnot.

"Podobné snahy nejsou nic nového. Obě strany mají organizace, které je ovlivňují nebo na které se obrací, když vymýšlejí konkrétní politiku," vysvětluje pro Aktuálně.cz amerikanista z Ostravské univerzity Jan Beneš. Rozměr a cíle Projektu 2025 jsou podle něj ale zcela bezprecedentní.

Bez krve, když levice dovolí

Kevin Roberts, šéf Heritage Foundation, která začala konkrétní dokument připravovat v roce 2022, řekl, že očekává konzervativnější éru, kterou, jak doufá, nastolí republikáni.

"Jsme v procesu druhé americké revoluce," prohlásil na pravicové stanici Skutečný hlas Ameriky na začátku července a dodal, že tato revoluce 'zůstane nekrvavá, pokud to levice dovolí'.

Trump se nyní od projektu veřejně distancuje. Dokonce tvrdí, že netuší, kdo za ním stojí. Jak ale připomíná stanice CNN, ve skutečnosti za ním jsou desítky lidí, kteří pracovali v Trumpově administrativě nebo byli dokonce jeho velmi blízkými poradci, včetně jeho bývalého personálního šéfa Marka Meadowse a dlouholetého poradce Stephena Millera.

Exprezident má také blízko k organizacím, které za snahou stojí. Když například poprvé kandidoval na prezidenta, veřejně slíbil, že soudce Nejvyššího soudu budu vybírat ze seznamu, který mu připravila evangelická hnutí, aby zajistil konec práva na potrat. Přesně to se také následně stalo, doplňuje Beneš.

Trumpova politika

Mnohé z myšlenek z Projektu 2025 jsou i ty, ke kterým se Trump veřejně hlásí. "Spoustu věcí je zcela zřejmých, ať už jde o omezení potratů či práv LGBT lidí, změny v daňovém systému nebo migraci," vyjmenovává Beneš.

Na stovkách stránek jsou ale detailně popsané celé řady změn, které je potřeba provést, často i s podrobnými vysvětleními, jak jich docílit. A některé už jsou i pro Trumpa velmi radikální, míní Beneš. Mimo jiné ale Projekt 2025 připravuje seznam všech vhodných kandidátů, které by Trump mohl okamžitě po usednutí do funkce najmout, aby na splnění plánu ihned začali pracovat.

Pro vyšší efektivnost chce navíc dosadit vlastní lidi i do běžně nepolitických agentur, například Národního úřadu pro oceán a atmosféru, jehož součástí je Národní meteorologická služba. Právě ty podle něj v zemi šíří "propagandu globálního oteplování". Nově by tak předpověď hurikánů ve Spojených státech neměli na starosti lidé s dlouholetými zkušenostmi, ale ti, kteří jsou k Trumpovi loajální.

Podobně by pak bylo možné v USA úplně zakázat potraty i bez souhlasu Kongresu. Jednoduše tak, že by Federální ústav pro kontrolu léčiv prohlásil, že léky používané k interrupcím ani samotný zákrok nejsou pro ženy bezpečné, a zakázal by je.

Jeden den jako diktátor

V minulosti to už mnoho státních úředníků kritizovalo a obávalo se, jaký dopad by to mělo například i na regulaci jaderné bezpečnosti a dalších odvětví, popsala Jacqueline Simonsová, šéfka odborů federálních zaměstnanců v rozhovoru pro CNN.

"Je velmi těžké vyhodnotit, jak vážná hrozba to pro americkou demokracii je," zamýšlí se Beneš. Demokraté se toho nyní podle něj logicky snaží co nejvíce využít a vykreslit Trumpa jako možného diktátora. Ostatně sám exprezident o sobě už prohlásil, že alespoň první den znovu v úřadu by se jako diktátor choval.

"Teď je hodně obtížné zhodnotit, kolik z Projektu 2025 se Trump bude pokoušet naplnit. Je ale jasné, že nějakou část určitě," míní Beneš.

Video: Hrozilo násilí i nepokoje. Teď může dojít k něčemu jinému, říká expert o střelbě na Trumpa (16. 7. 2024)