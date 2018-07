před 40 minutami

Americký prezident Donald Trump v úterý na schůzce s představiteli Kongresu zopakoval, že má plnou důvěru v americké zpravodajské služby. Zároveň podle agentury Reuters řekl, že přijímá jejich závěr, že Rusko se vměšovalo do předloňských prezidentských voleb ve Spojených státech. Jejich výsledek to však podle Trumpa neovlivnilo. Šéf Bílého domu zákonodárce ujistil, že jeho administrativa důrazně odrazí jakýkoli pokus o zasahování do letošních voleb do Kongresu.