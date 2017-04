Severní Koreu zvládneme vyřešit i bez vás, pohrozil Trump Číně. Chystá se na důležitou schůzku

před 39 minutami

Americký prezident Donald Trump považuje Severní Koreu za vážnou jadernou hrozbu. V rozhovoru pro deník Financial Times řekl, že ji případně "vyřeší" sám, pokud Čína odmítne spolupracovat. Nezmínil se ale výslovně o silovém řešení. Čína má na KLDR ekonomické páky, ale dosud je nepoužila. Trump zároveň zopakoval, že chce, aby čínský vývoz do USA zdražil. Ve čtvrtek se sejde se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Washington - Spojené státy se vypořádají se severokorejskou jadernou hrozbou samy, pokud s nimi Čína odmítne spolupracovat.

Takový vzkaz předal americký prezident Donald Trump Pekingu a Pchjongjangu v rozhovoru pro britský deník Financial Times.

"Čína má na Severní Koreu velký vliv. Buď nám s ní pomůže, nebo nepomůže," uvedl Trump v interview. "Pokud ano, bude to pro Čínu dobré. Pokud ne, bude to špatné pro všechny. Ale jestliže Čína Severní Koreu nevyřeší, tak my ano."

Trump kritizuje čínské vedení za to, že nevyvíjí na severokorejský režim dostatečný tlak, aby zastavil jeho nukleární program a testy raket středního i dlouhého doletu.

Severní Korea je na Číně hospodářsky závislá. Na tohoto velkého souseda připadá devadesát procent veškerého zahraničního obchodu KLDR.

Jenže přestože Peking kritizuje severokorejského diktátora Kim Čong-una za testy atomových bomb i raket, nehrozí mu obchodním embargem.

Kybernetický útok?

Trump se v rozhovoru nezmínil výslovně o tom, že by USA podnikly proti KLDR vojenskou akci. Americká vojenská operace by téměř jistě neměla souhlas Číny a Ruska. Oba státy si nepřejí svržení Kim Čong-unova režimu a obávají se nestability v KLDR.

Zásah proti režimu by navíc vystavil jak Jižní Koreu, tak nedaleké Japonsko hrozbě odvety z Pchjongjangu.

Mnozí koreanisté a experti předpokládají, že Kim Čong-un udělá cokoliv, aby sebe a svůj režim ochránil.

Podle listu Financial Times by tak Spojené státy mohly severokorejský režim zasáhnout například kybernetickým útokem.

Velké setkání

Trump se ve čtvrtek na americké Floridě poprvé sejde s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Severní Korea bude spolu s americko-čínským obchodem hlavním tématem této schůzky.

Většina pozorovatelů za Trumpovou narážkou v rozhovoru vidí možnost, že USA podniknou proti severokorejskému režimu jednostranný útok. Pravděpodobnější ale je, že se Trump snaží před čtvrteční schůzkou dotlačit Siho k nějaké úpravě vzájemného obchodu.

Trump a jeho lidé totiž dlouhodobě kritizují Čínu, že na svůj trh nepouští americké výrobky a naopak dotuje ty své. To pak vytváří nerovnováhu v obchodní bilanci.

V předvolební kampani Trump také tvrdil, že Čína uměle podhodnocuje svoji měnu jüan, čímž čínský vývoz zlevňuje.

Obchod tak bude nejspíš "velké" schůzce obou státníků naprosto dominovat. Na programu jsou ale i témata jako vážná situace v Jihočínském moři, na něž si dělá Peking nárok a které je důležitou křižovatkou námořního obchodu.

Nebezpečné clo

Trump a jeho poradce pro obchod Peter Navarro několikrát varovali, že by vůči čínskému zboží zavedli až pětačtyřicetiprocentní clo. Cílem má být snížení neustále rostoucího obchodního deficitu, který USA vůči Číně mají.

Zavedení tak vysokých cel by mělo podle týdeníku Economist naprosto katastrofální dopad na světovou ekonomiku. Obchod mezi USA a Čínou je totiž největší dvoustrannou obchodní výměnou na světě.

Do Spojených států míří pětina čínského exportu, což jsou zhruba čtyři procenta čínského hrubého domácího produktu (HDP). Opačným směrem míří desetina amerického vývozu, což je méně než jedno procento HDP Spojených států.

Případná obchodní válka by tudíž poškodila více Čínu než USA. Peking tak může mít větší zájem se s Trumpem na něčem dohodnout.

"Obchod je pobídka. Je to celé o obchodu," řekl k tomu Trump v rozhovoru pro Financial Times.

