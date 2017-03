Severní Korea odpálila další raketu. Zkouška skončila fiaskem, střela explodovala krátce po startu

před 33 minutami

Severní Korea ve středu uskutečnila další raketovou zkoušku, která skončila neúspěchem. Raketa neznámého typu explodovala několik vteřin po startu. O testu informovala nejprve Jižní Korea, poté ho potvrdily Spojené státy, uvedly tiskové agentury. Další raketovou zkoušku KLDR provedla v době, kdy američtí a jihokorejští vojáci pořádají každoroční manévry, které Pchjongjang označuje za nácvik invaze. Podle jihokorejské tiskové agentury Jonhap mohla raketa explodovat tak krátce po startu, že ani nevystoupala do dostatečné výšky, kde by ji mohly zachytit jihokorejské radary. Tento měsíc už Severní Korea odpálila čtyři balistické rakety, které průměrně uletěly do vzdálenosti 1000 kilometrů.

autor: ČTK