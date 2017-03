"Na stole jsou všechny možnosti." Spojené státy přehodnocují svůj pohled na KLDR, řekla Haleyová

před 2 minutami

Americká stálá zástupkyně při OSN Nikki Haleyová ve středu prohlásila, že USA chtějí nejprve vidět "nějaký pozitivní čin" Severní Koreje, než začnou s režimem Kim Čong-una diskutovat o omezení napětí v oblasti. Čína před schůzí Rady bezpečnosti vyzvala Pchjongjang, aby zanechal zkoušek jaderných zbraní a raketových testů výměnou za zastavení společných vojenských manévrů americké a jihokorejské armády. Haleyová ale ve středu řekla, že "míč je teď na severokorejské straně".

New York - USA chtějí nejprve vidět "nějaký pozitivní čin" Severní Koreje, než začnou brát režim Kim Čong-una vážně a budou s ním diskutovat o omezení napětí na Korejském poloostrově. Po uzavřené schůzi Rady bezpečnosti OSN to ve středu v New Yorku řekla americká stálá zástupkyně Nikki Haleyová. USA prý revidují svůj vztah ke KLDR a "budou jednat podle toho".

Washington podle Haleyové "nic nevylučuje a zvažuje každou možnost, která je na stole". Severokorejský vůdce podle americké velvyslankyně není "rozumný člověk", který se rozumně chová.

Čína před schůzí Rady bezpečnosti vyzvala Pchjongjang, aby zanechal zkoušek jaderných zbraní a raketových testů výměnou za zastavení společných vojenských manévrů americké a jihokorejské armády. Pak by podle Pekingu bylo možné vrátit se k jednacímu stolu.

Haleyová ale ve středu řekla, že "míč je teď na severokorejské straně". Vojenské cvičení USA a Jižní Koreje má podle ní obranný charakter a pořádá se pravidelně už čtyřicet let.

Severokorejský režim v pondělí pokusně odpálil čtyři balistické rakety, které byly podle představitelů komunistické země schopny zasáhnout americké základny v Japonsku. Pchjongjang učinil test v reakci na společná cvičení, které Jižní Korea a Spojené státy v oblasti zahájily minulý týden. Američané den po testu KLDR začali na jihokorejském území rozmisťovat části kontroverzního protiraketového štítu THAAD.

Severní Korea se pochlubila videem zachycujícím odpálení raket do moře u Japonska | Video: Reuters | 00:45

autor: ČTK