"Veřejné nervové zhroucení." Trump neví, jak na Harrisovou, zesiluje osobní útoky

Radikální, hloupá a najednou si vzpomněla, že je černoška. Americká média se shodují, že Donald Trump útočnými výroky na svou oponentku v boji o Bílý dům, v průzkumech posilující viceprezidentku Kamalu Harrisovou, dává najevo svou nervozitu. Mezi republikány, kteří ho zatím neúspěšně vyzývají ke změně rétoriky, se dokonce mluví o jeho nervovém zhroucení.

Ještě nedávno měl kandidát na prezidenta USA za republikány Donald Trump jasnou předvolební strategii - upozorňoval na vysoký věk svého protivníka a současného prezidenta Joea Bidena. Zpochybňoval jeho schopnost pokračovat ve funkci i v dalších čtyřech letech. Bidenovi by na konci druhého mandátu bylo 86 let.

Trumpovi ale tato strategie přestala fungovat poté, co Biden v červenci z nominace odstoupil a přenechal ji své viceprezidentce Kamale Harrisové. Demokratická kandidátka je ve svých devětapadesáti letech o devatenáct let mladší než Trump a oproti Bidenovi je výrazně energetičtější.

Trump proto musel změnit rétoriku a zvolil osobní útoky. "Je to radikální kalifornská liberálka, která zničila ekonomiku, prolomila hranice a zničila svět," osočil ji podle deníku New York Times minulý týden. Dodal, že Harrisová je nekompetentní, má nízké IQ, zpochybňoval její rasovou identitu i velikost davu, který si ji přišel poslechnout v Detroitu. "Nikdo tam nebyl," uvedl poté, co se médii začala šířit videa z akce, kde bylo přibližně 15 tisíc lidí.

"Příliš nerespektuju její inteligenci a myslím, že by byla příšerná prezidentka," uvedl na otázku novinářů, jestli bude v osobních útocích na Harrisovou pokračovat. "Myslím, že mám na osobní útoky právo," dodal.

"Můžeme tomu říkat veřejné nervové zhroucení," zhodnotil současné chování exprezidenta republikánský stratég Matthew Bartlett, který dříve pracoval v Trumpově administrativě. "Jde o člověka, který projel republikánskými primárkami jako nůž máslem. Převálcoval napůl vnímavého prezidenta v debatě a dostal ho ze závodu," uvedl pro server Politico. A nyní je podle něj Trump někdo, kdo se neumí srovnat s konkurenčním prezidentským soubojem, který by vyžadoval disciplínu a v němž by exprezident dokázal voličům srozumitelně vysvětlit, proč ho mají volit. "Jsme svědky toho, jak se kandidát i kampaň absolutně rozpadají," dodal.

"Zaseklý" Trump

Obavy ze souboje s Harrisovou potvrzují i zdroje deníku Washington Post. Podle těch se Trump častěji než dřív ptá, jak si jeho kampaň vede, proč Harrisová získává větší finanční dary od dárců než on, a nervózně sleduje, jak jeho soupeřce rostou hlasy v předvolebních průzkumech.

Útoky exprezidenta na Harrisovou znervózňují i samotné republikány, kteří se tážou, zda má jejich kandidát dostatek disciplíny, aby mohl vést vyrovnanou kampaň. Vyzývají ho proto, aby ubral na osobních útocích a věnoval se politickým slibům Harrisové - například problematice migrace nebo ekonomiky.

Trump to měl udělat při čtvrteční tiskové konferenci, jejímž tématem byla rostoucí inflace a zhoršující se ekonomika. Přestože byl obklopený zbožím ze supermarketu, většinu času strávil kritizováním Harrisové, Bidena, ale také médií či své předchozí konkurentky o prezidentské křeslo Hillary Clintonové, píše New York Times.

Podobný scénář se opakoval při rozhovoru Trumpa s miliardářem Elonem Muskem, taktéž z minulého týdne. Místo své kampaně a předvolebních slibů mluvil o posledních prezidentských volbách, v nichž prohrál a které označuje za ukradené, nebo o tom, že Harrisová se objevila na aktuální obálce časopisu Time.

"Myslím, že jsme daleko za bodem, kdy jsme si mysleli, že by mohl zkrotit své nejhorší pudy. Bude v tom pokračovat nehledě na data z průzkumů veřejného mínění nebo rady jeho blízkých," usuzuje pro Politico republikánský stratég Barrett Marson.

"Je to 78letý muž, který se zasekl ve svých způsobech. A takhle to dělá už po desetiletí," dodává.

Harrisové rostou preference a dary

Harrisová si vede v průzkumech veřejného mínění lépe než její předchůdce Joe Biden. Data ze začátku srpna z klíčových států ukazují, že v nich dosahuje nejen lepších výsledků než nynější prezident, ale že v nich přeskočila i Trumpa, který se předtím dlouhodobě držel první. V Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu by v současné chvíli hlasovalo pro Harrisovou 50 procent oslovených. Trumpovi by svůj hlas dalo 46 procent dotázaných, píše New York Times. Poprvé za dobu kampaně by v nich tak měl navrch demokratický kandidát, volby se konají 5. listopadu.

Trumpova sokyně dokázala oslovit i více sponzorů a jen v červenci vybrala o 170 milionů dolarů více (3,9 miliardy korun) než Trump.

"Není fér, že jsem ho (Bidena) porazil a nyní musím porazit i ji," řekl Trump začátkem srpna svému známému, který si nepřál být jmenován.

