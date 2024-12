"Záleží na jediném člověku." Ukrajinista tvrdí, že role Západu v agresi se přeceňuje

Vladimir Putin je jediný, na kom záleží, říká historik a ukrajinista David Svoboda k potenciálnímu konci války na Ukrajině. Podle něj spousta lidí uvažuje nad tím, jak válku zakončit, ale ovlivní to jedině ruský prezident. “Podává se to tak, jakoby záleželo na Americe a na nás. Když bude mít ale Putin pocit, že se mu vyplatí dál válčit, tak to udělá,” dodává.

Svoboda tvrdí, že ani zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem situaci nezmění. "On nemá žádný plán. Trump rovná se absence plánu. On je prostě stánek s trdelníkem. Vystojíte si frontu, řekne vám: ‘mám to tady levnější než támhle vedle, kolik dáte.’ Je to obchodník," vysvětluje.

Lidé kolem Trumpa podle historika plány mají, ale není jasné, který z nich nakonec zrealizují. "Jsou tam další proměnné jako stav ruské duše, stav ruského hospodářství. Všimněte si, že ani jednou Rusko neřeklo, že je ochotno válku ukončit. My se dozvídáme poselství zcela opačného vyznění jako ‘nechceme a budeme válčit dál.’ Proč? Protože Rusko chce Ukrajinu zničit," dodává.

"Kdyby měl Trump na Putina nějaké páky, už by je možná uplatnil i Joe Biden. Trump se může uchýlit k nějakým krokům, které kdyby byly značně rozhodné a odvážné, mohou přinést ovoce. Třeba jako totální celní válka s Čínou, došlápnout na Indii, která Rusku pomáhá vydatně vyváznout z té ekonomické situace. Ono se to ale netýká jenom Trumpa, vždyť i my Rusko ekonomicky podporujeme, Česká republika navzdory vší rétorice Rusko podporuje, když odebíráme ruský plyn," uzavírá.

