Média vyvrací Trumpův příběh o nouzovém přistání s bývalým partnerem Harrisové

Když americký exprezident Donald Trump na své čtvrteční tiskové konferenci dostal dotaz na bývalého starostu San Franciska Willieho Browna, který kdysi chodil s Trumpovou volební soupeřkou a nynější viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, odvyprávěl novinářům pozoruhodný příběh.

S Brownem prý v minulosti absolvoval dramatický let vrtulníkem, který skončil nouzovým přistáním. Při bližším zkoumání ze strany amerických médií se ale příběh začal hroutit.

Brown, kterému je dnes 90 let, totiž popřel, že by někdy letěl v helikoptéře s Trumpem. Rovněž odmítl, že by exprezidentovi říkal "strašlivé věci" o Harrisové, jak Trump na tiskové konferenci tvrdil. Jiný politik z Kalifornie následně webu Politico řekl, že to byl on, kdo s Trumpem zažil nouzové přistání.

"Hádám, že všichni vypadáme stejně," prohlásil se smíchem Nate Holden, který byl v minulosti radním v Los Angeles a také státním senátorem. "Willie je ten malý černoch, co žije v San Francisku. Já jsem vysoký černoch, co žije v Los Angeles," dodal.

Brown měl podle amerického tisku s Harrisovou krátký vztah zhruba před 30 lety, když působil v kalifornském parlamentu, zatímco pozdější viceprezidentka byla prokurátorkou. Nyní, když Trump a Harrisová míří k listopadovému souboji o Bílý dům, byl exprezident na tiskové konferenci tázán, zda mohl mít zmíněný vztah něco společného s politickou kariérou prezidentské kandidátky Demokratické strany.

"Willieho Browna znám moc dobře. Ve skutečnosti jsem s ním havaroval ve vrtulníku," odpověděl Trump. "Mysleli jsme si, že to je možná konec. Byli jsme ve vrtulníku, letěli jsme spolu na jedno místo a došlo k nouzovému přistání. Nebylo to příjemné přistání," prohlásil.

Trump na své verzi trvá

Trump na příběhu trval i poté, co jej Brown popřel. V pátečním prohlášení uvedl, že o letu existují záznamy a že u toho byli svědci, žádné takové důkazy ale nepředložil, napsala agentura Reuters. Deníku The New York Times republikánský kandidát na prezidenta vzkázal, že by ho kvůli předešlému článku mohl zažalovat.

List ve čtvrtek napsal, že Trumpův příběh o téměř smrtelném letu je nepravdivý, a uvedl, že exprezident si spletl bývalého starostu Browna s někdejším kalifornským guvernérem Jerrym Brownem. Podle výpovědi Holdena se nicméně Trump skutečně v minulosti ocitl na turbulentním letu helikoptérou, konkrétně v roce 1990. Pokud jde o další podrobnosti, Trump si je "buďto spletl, nebo si to vymyslel," řekl Holden.

Trumpovo působení ve vrcholné politice je plné přehnaných a zavádějících výroků nebo tvrzení, která americká média označují jako lži. Jako "velká lež" pak někdy bývá nazývané jeho zcela nepodložené tvrzení, že volby v roce 2020 prohrál kvůli podvodům. Podle listu The Washington Post během svého mandátu v letech 2017 až 2021 Trump nashromáždil přes 30.000 nepravdivých nebo zavádějících výroků.

