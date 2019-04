Trump chtěl dceru Ivanku navrhnout do OSN i do čela Světové banky, nakonec ustoupil

Americký prezident Donald Trump zvažoval navrhnout dceru Ivanku na post šéfky Světové banky. V rozhovoru s magazínem The Atlantic řekl, že by si ji dokázal představit i jako americkou velvyslankyni při OSN. Pro dceru, která působí jako poradkyně Bílého domu, se nakonec Trump ani v jednom případě nerozhodl kvůli možnému obvinění z nepotismu, tedy protežování příbuzných.

"Je přirozená diplomatka," řekl Trump. "Byla by například skvělá ve Spojených národech," dodal prezident. Na dotaz, proč ji do funkce velvyslankyně při OSN nejmenoval, odpověděl, že to bylo kvůli nepotismu.

"Kdybych to udělal, říkali by, že je to nepotismus, i když by to s nepotismem nemělo nic společného. Byla by ale úžasná," vysvětlil Trump.

"Dokonce jsem uvažoval o Ivance pro Světovou banku. Byla by skvělá, protože je velmi dobrá v počtech," dodal.

Ivanka je podle Trumpa velice rozvážná a dokáže dobře jednat v krizových situacích a pod tlakem, což označil za genetické dědictví. "Pokud se rozhodne kandidovat na prezidentku, tak si myslím, že ji bude velmi, velmi těžké porazit."

O Ivance Trumpové jako možné kandidátce do čela Světové banky média spekulovala poté, co v lednu tehdejší šéf banky Jim Yong Kim oznámil, že z funkce předčasně odejde. Úřad nakonec převzal dosavadní náměstek ministra financí David Malpass.

Světová banka byla původně založena na pomoc zemím zasaženým druhou světovou válkou. V současnosti je její hlavní úlohou snižovat chudobu prostřednictvím půjček vládám nebo soukromým subjektům rozvojových a středně bohatých zemí. Vedle peněz poskytuje i technickou pomoc a poradenské služby. Banka je vlastněna členskými zeměmi, podíly odpovídají hospodářské síle zemí.

Podle nepsané dohody post prezidenta Světové banky obsazuje Američan, zatímco šéfem Mezinárodního měnového fondu se stává zástupce evropských států. Kandidáta, kterého nominuje americký prezident, ale musí schválit sbor výkonných ředitelů banky.