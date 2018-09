před 1 hodinou

Anonymní kritický komentář, který ve středu zveřejnil americký deník The New York Times, rozzlobil prezidenta Donalda Trumpa. A způsobil taky pozdvižení u sázkařů. Ti neváhali a vypsali kurzy na několik lidí, kteří by mohli za textem stát. Autor píše, že je součástí tajného "odporu" uvnitř vlády, který se snaží chránit USA před Trumpem. Podle listu článek napsal "vysoce postavený" vládní úředník. Podívejte se, jaká jména figurují v kurzovní nabídce sázkové kanceláře Mybookie.