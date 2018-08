Ivanka Trumpová odmítla otcovy názory na migraci a média. Sama jsem dcera imigrantky, řekla

"Jsem dcera imigrantky, moje matka vyrůstala v komunistické České republice," poznamenala Trumpova dcera.

Washington - Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka dala veřejně najevo nesouhlas se svým otcem ve dvou zásadních tématech jeho působení v úřadě. Kriticky se vyjádřila o jeho tvrdém postupu vůči rodinám přistěhovalců přicházejících do Spojených států bez potřebných dokladů a nesouhlasila rovněž s označováním novinářů za nepřátele lidu. Její otec nicméně v projevu ve Filadelfii americké novináře znovu nešetřil.

Šestatřicetiletá Trumpová je otcovou poradkyní a veřejně se o jeho prezidentské činnosti zpravidla nevyjadřuje.

Ve čtvrtečním rozhovoru pro zpravodajský web Axios.com však kritizovala politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci, kterou Trump zavedl v květnu. V jejím důsledku bylo přes 2500 dětí odděleno od svých zadržených rodičů, což nesla část Američanů velmi nelibě. Sama Trumpová to v rozhovoru označila za "nejhorší okamžik" svého působení v Bílém domě.

"Jsem dcera imigrantky, moje matka vyrůstala v komunistické České republice," poznamenala Trumpova dcera na adresu první prezidentovy manželky Ivany narozené v Československu. Nelegální imigraci nelze podle ní vyřešit jednoduše a rozdělování rodin je třeba zabránit. "Prožívala jsem to velmi silně a jsem rázně proti rozdělování rodin," popsala chvíle, kdy média v červnu přinášela zprávy o dětech zavřených v detenčních střediscích bez svých rodičů.

Trump po veřejné kritice podepsal dekret zakazující tuto praktiku, úřady však dosud vrátily rodinám pouze část dětí.

Jeho dcera se v rozhovoru vyjádřila rovněž k otázce prezidentova vztahu s médii. Trump nelibě nese kritické materiály, které se o něm objevují v novinách či televizích, a novináře opakovaně nazývá nepřáteli lidu. Jeho útoky v poslední době zesilují - zatím naposledy věnoval kritice médií značnou část čtvrtečního mítinku v Pensylvánii - což část komentátorů přičítá snaze přesvědčit voliče, aby před listopadovými kongresovými volbami nevěřili zprávám kritickým k prezidentovi.

Ivanka Trumpová sice připustila, že má pochopení pro lidi, kteří jsou terčem mediálního zájmu, neboť s tím má vlastní zkušenost, s označením používaným otcem však nesouhlasila.

"Ne, nemyslím si, že by média byla nepřáteli lidu," řekla. Podle listu The New York Times se z okruhu Trumpových poradců takto jednoznačně proti jeho tvrzení o novinářích dosud nikdo nepostavil.

Trump ve čtvrtečním projevu ve Filadelfii své útoky na média zopakoval. "Co se stalo se svobodným tiskem? Co se stalo s poctivým zpravodajstvím?" ptal se dramaticky prezident. "Neinformují, jen si vymýšlejí zprávy," poznamenal. Média podle Trumpa snižují jeho úspěchy a zpochybňují politický vzestup. S despektem píší o summitech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Lidé z okolí prezidenta spojují chování nepřátelských médií s údajným ohrožením vlastní bezpečnosti. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová se na čtvrteční tiskové konferenci označila za "první tiskovou tajemnici prezidenta v dějinách, která potřebuje ochranu tajné služby". Povahu útoků na svou osobu neupřesnila.

Konkrétnější byl prezidentův syn Eric. V rozhovoru pro televizi Fox News prohlásil, že on i všichni prezidentovi blízcí dostávají anonymní obálky s bílým práškem. "Vyhrožovali mně, vyhrožovali mé rodině, všem nám vyhrožovali," řekl Eric Trump. "Všichni jsme dostali bílý prášek," dodal.

Letos v únoru bylo oznámeno, že obálka s bílým práškem neznámého původu přišla na adresu newyorského bytu nejstaršího prezidentova syna Donalda. V obálce byl vzkaz, že Donald Trump mladší "dostane, co si zasloužil". V obálce byl kukuřičný škrob.

Ke kritickým slovům své dcery se Trump vyjádřil na Twitteru s tím, že má pravdu. Nepřáteli lidu nejsou všechna média, ale jen ta, která šíří falešné zprávy, a těch je značná část, vysvětlil prezident.

