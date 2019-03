Americká cla jako největší problém. Babiš jednal v Bílém domě s prezidentem USA

Americký prezident Donald Trump přijal ve čtvrtek v oválné pracovně Bílého domu českého premiéra Andreje Babiše. Šlo o významnou událost, které se naposledy dočkal premiér Petr Nečas v roce 2011, když ho k jednání pozval Barack Obama. Babiš s prezidentem USA diskutoval o několika klíčových tématech včetně kybernetické bezpečnosti.

Český předseda vlády, který do Bílého domu dorazil s manželkou Monikou, jednal s Trumpem také o obchodních vztazích. Ty Babiš označil za největší aktuální problém mezi Evropou a Spojenými státy. "Je to největší téma, které na nás nepřímo dopadá," konstatoval Babiš v rozhovoru pro Českou televizi, který poskytl záhy po tiskové konferenci.

Trump opakovaně hrozí, že USA zavedou cla na dovoz evropských automobilů v případě, že se jim nepodaří dosáhnout obchodní dohody s Evropskou unií. Loni v květnu uvedl, že uvažuje o uvalení cla ve výši až 25 procent.

Trump si podle Babiše na společné schůzi stěžoval, že je "Evropa tvrdá" a jednání o clech "těžké". Premiér na šéfa Bílého domu apeloval, aby clo na dovoz evropských automobilů nezaváděl. Rozhodnutí Washingtonu by podle českého premiéra mělo padnout až po květnových volbách do Evropského parlamentu.

Šéf Bílého domu se nechal slyšet, že naopak zaznamenal pokrok v obchodním jednání s Čínou. Na problémy migrace mají Babiš a Trump stejný názor. Dvojice hovořila mimo jiné o syrských uprchlících. "Probrali jsme veškerá témata, velké téma byla Sýrie," poznamenal premiér. Poukázal přitom na význam řešení problému milionů uprchlíků. O odchodu amerických vojáků z Afghánistánu se ve čtvrtek podle Babiše v Bílém domě nemluvilo.

Došlo i na české elektrárny

V Bílém domě se podle Babiše debatovalo také o kybernetických hrozbách, o energetice a plynovodech. Krátce se státníci zabývali projektem modernizace českých jaderných elektráren, nákupem víceúčelových vrtulníků pro českou armádu a případným dovozem amerického zkapalněného plynu. Tématem jednání v Bílém domě byly také závazky České republiky vůči NATO. Česko-americké vztahy mají podle Babiše velký potenciál, zlepšují se a obchodní obrat stoupá.

Trump také už při úvodním setkání pochválil Česko jako inovativní zemi, které se hospodářsky daří a která je schopna dobře bojovat proti kybernetickým hrozbám. Babiš tlumočil Trumpovi pozvání do Prahy od prezidenta Miloše Zemana a pozval do Česka i Trumpovu dceru Ivanku. Cestu do Česka ale prezident USA výslovně nepotvrdil.

"Česká republika je skvělá země, velmi dobře se jí ekonomicky daří. Je to velmi bezpečná země, má silnou armádu, silné lidi," prohlásil Trump. Také on vyzdvihl dobré vztahy mezi USA a Českem a spolupráci v obchodě nebo v otázkách kybernetické bezpečnosti.

Lídr hnutí ANO také uvedl, že prezident USA má skvělé vzpomínky na Československo, které navštívil v roce 1990. Trump je podle něj také příjemný společník. "Dlouze jsme mluvili s manželkami, o dětech, bylo to velmi neformální. Moje paní byla nadšená, Trump mluví normálně, na nic si nehraje," řekl Babiš. "Nejdůležitější bylo navázání vztahu, Trump o Česku mluví skvěle," konstatoval.

Americká delegace na vysoké úrovni

Při jednání delegací byla americká strana zastoupena na vysoké úrovni, vyplynulo z Babišových informací. Kromě Trumpa s českou delegací jednali viceprezident Mike Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo, hlavní bezpečnostní poradce John Bolton, ministr energetiky Rick Perry a poradci Bílého domu pro kybernetickou bezpečnost a obchod. To podle Babiše svědčí o významu, jaký se přikládá spolupráci s ČR.

Babiše ve Washingtonu doprovází místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil a náměstek ministra obrany Jakub Landovský.

Čtvrteční setkání provázel zájem českých i amerických novinářů, kteří pracovnu hlavy státu z velké části zaplnili. Trump s manželkou Melanií přivítali Babiše a jeho ženu Moniku před jižním průčelím Bílého domu. Setkání politiků a tradiční potřesení rukou skryla před novináři černá limuzína českého premiéra, nedošlo ani na tradiční fotografii obou párů před Bílým domem, protože oba muži se ihned vydali vstříc společnému jednání. Jejich manželky se zdály být připravené k focení, po chvíli váhání ale Trumpa s Babišem následovaly do Bílého domu.

České novináře, kteří Babiše v USA doprovázeli, na rozdíl od amerických kolegů čekala před vstupem do Bílého domu důkladná bezpečnostní prohlídka. Nad rámec běžných kontrol v bezpečnostních rámech jejich techniku zkontroloval pes cvičený na hledání výbušnin a následně většinu zařízení detailně kontrolovali pracovníci ostrahy.

Babiš přivezl Trumpovi jako dar vzácnou jubilejní pistoli CZ 75 z dílen České zbrojovky v Uherském Brodě. První dáma Spojených států Melania Trumpová pak dostala náušnice z českého granátu, pro Trumpova vnoučata přivezl Babiš tradiční české pastelky.

