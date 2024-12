Spíš se bojme války než jaderné bomby. Šéf civilní obrany řekl, co by se v Česku dělo

Podle ředitele hasičského odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Miroslav Lukeše by měli být Češi připraveni, aby zvládli alespoň tři dny bez pomoci záchranářů v případě krize. To obnáší základní potraviny, dostatek vody, nabité powerbanky i léky. To, jak se v krizových situacích chovat, podle něj častěji vědí lépe žáci škol než dospělí. "A nejde jen o napadení České republiky," nabádá.

"Jaderná hrozba straší spoustu lidí. Ale to, k čemu my se připravujeme, je spíš konvenční válka, a to je to, co probíhá na Ukrajině," říká k tomu, co v souvislosti s ruskou agresí děsí mnoho Čechů, šéf civilní obrany Miroslav Lukeš.

Češi by se podle něj měli naučit být připraveni především na živelné katastrofy, jako je vichřice nebo povodně, jako občan si ale prý uvědomuje, že možnost válečného konfliktu je nám čím dál blíž.

"Máme řadu dotazů na možnost ukrytí a použití masek," vysvětluje Lukeš, jak činnost jeho odboru krizového řízení proměnila válka na Ukrajině. V rozhovoru se Světlanou Witowskou proto popisuje, že místo plynových masek by lidé měli raději sáhnout po sadě respirátorů a úkryt hledat hluboko pod zemí, kde jsou dostatečně odolné stěny a stropy a v nejlepším případě nějaký druh východu.

"Nám všem skutečně pomůže, když lidé budou nějakým základním způsobem připraveni na jeden, dva a nejlépe tři dny přežití bez toho, aniž by museli žádat o pomoc obec nebo záchranné složky," říká expert k tomu, jak jsou obecně Češi připraveni na krizové situace a často nepočítají s tím, že by doma měli mít nějaké základní zásoby. Popisuje také, jak jsou lidé často překvapeni, když začne houkat siréna jindy než první středu v měsíci.

"Během příštího roku ale chceme vybudovat systém, na jaký jsme zvyklí ze zemí západní Evropy, který umožní složkám integrovaného systému a státu poslat lidem do telefonu zprávu s jasným textem, co se děje," vysvětluje Lukeš, jak by se měl systém upozornění na krizové situace do konce příštího roku změnit.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.