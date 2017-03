Tillerson: Cílem není oslabení Islámského státu, ale jeho nezvratná porážka

před 1 hodinou

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson se setkal s 68 ministry zahraničí od Evropy po Blízký východ. Řešil s nimi další postup proti džihádistům. Cílem koalice a Spojených států je podle něj nezvratná porážka Islámského státu, ne jenom jeho oslabení. Je ale nutné zvýšit aktivitu spojenců. Podle některých komentátorů amerických médií nezmínil Tillerson žádné významné novinky, kterými by se strategie Trumpovy administrativy v boji proti IS měla lišit od té, kterou uplatňoval jeho předchůdce Barack Obama.

Washington - Cílem Spojených států a koalice bojující proti teroristické organizaci Islámský stát (IS) není její oslabení, ale nezvratná porážka, kvůli níž je třeba zesílit aktivitu. Prohlásil to ve středu americký ministr zahraničí Rex Tillerson na úvod setkání šéfů diplomacií, kteří řeší další postup v tažení proti džihádistům. Podle šéfa české diplomacie Lubomíra Zaorálka neskončí boj proti IS jeho vojenskou porážkou.

"Zavázali jsme se zničit celosvětovou sílu zla," řekl americký ministr zahraničí, pro kterého je jednání se 68 ministry zahraničí první takto velkou akcí, kterou pořádá od lednového nástupu do funkce. Vedle amerického ministra obrany Jamese Mattise a iráckého premiéra Hajdara Abádího se setkání zúčastnili šéfové diplomacií partnerských zemí od Evropy po Blízký východ.

Tillerson na úvod schůzky vypočítal úspěchy, které zaznamenaly místní síly za přispění koalice vedené Američany v oblasti iráckého města Mosul a syrské Rakky, kde IS ztratil značnou část svého území.

"Pro teroristy je nyní těžší dostat se tam (na území ovládané IS), a co je důležitější, dostat se ven, aby nás mohli ohrožovat v našich domovech," zdůraznil ministr stále větší izolovanost islamistických bojovníků, k níž podle něho zásadně přispěla spolupráce v rámci protiislamistické koalice.

Pentagon odhaduje, že proti stavu z roku 2014 ztratila radikální skupina 65 procent svého území. Americká armáda nyní podle Tillersona chce se spojenci vytvořit "dočasné zóny stability", aby se do svých domovů mohla vrátit alespoň část uprchlíků. Kde konkrétně mají vzniknout, to nezmínil.

Podle Tillersona nyní v osvobozených regionech nastává neméně důležitá fáze obnovy, na níž naváže normalizace poměrů. Na všechny tyto kroky budou podle něho Američané se spojenci dohlížet, hlavní odpovědnost však bude na místních obyvatelích.

Americký prezident Donald Trump opakovaně vyzývá spojence, aby zvýšili své příspěvky na obranu a sejmuli z USA část břemene vojenských výdajů. Tillerson ve středu v tomto duchu uvedl, že by se měl výrazně změnit poměr, na který k boji proti IS přispívá USA a zbytek koalice.

Český ministr Zaorálek na twitteru poznamenal, že před spojenci bude stát nelehký úkol i poté, co se podaří islamistickou skupinu porazit vojensky. "Hrozba návratu jeho zahraničních bojovníků znamená riziko teroristických útoků. Tomu musíme společně zabránit," napsal Zaorálek na svém twitterovém účtu.

Tillerson připomněl, že kybernetický a informační boj proti IS je stejně důležitý jako ofenziva v terénu. USA podle něho vyvíjejí další nástroje pro odhalování tajné komunikace, jejímž prostřednictvím získávají džihádisté nové rekruty pro boj v blízkovýchodních zemích i útoky v západních státech.

Podle některých komentátorů amerických médií nezmínil Tillerson žádné významné novinky, kterými by se strategie Trumpovy administrativy v boji proti IS měla lišit od té, kterou uplatňoval jeho předchůdce Barack Obama. Trump přitom jeho přístup před volbami vytrvale kritizoval jako nedostatečný a sliboval, že výrazně přitvrdí.

autor: ČTK