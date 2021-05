Thajsko se těšilo na turisty, teď zpřísňuje opatření. V Asii se šíří indická mutace

Thajsko už se připravovalo na novou turistickou sezonu, od které si slibovalo příjmy v přepočtu až 180 miliard korun. Tyto plány se ale v posledních několika dnech, kdy v zemi výrazně přibylo nakažených koronavirem, změnily. V jihovýchodní Asii se šíří indická mutace viru.

Až 98 procent nových případů nákaz koronavirem, které thajští lékaři odhalili, způsobily nakažlivější varianty a mutace. Mezi nimi i indická, která sužuje druhou nejlidnatější zemi světa.

Nemocnice v Thajsku se začaly plnit, hovoří se o vybudování polních nemocnic a přibyl dosud největší počet úmrtí způsobených koronavirem za den - v pondělí zemřelo 31 lidí. Dvě třetiny z 336 obětí, které Thajsko zaznamenalo od začátku pandemie, zemřely jen v posledním měsíci, píše agentura Reuters. Počet nakažených stoupl o více než tisíc procent.

Vláda se proto rozhodla obnovit 14denní karanténu pro cestující do země a zároveň snížila odhad možných příjmů plynoucích z turismu. Nyní se politici domnívají, že letos by turisté oproti odhadovaným 260 miliardám bahtů (180 miliard korun) mohli do země přinést jen 170 miliard bahtů (117 miliard korun), píše hongkongský deník South China Morning Post.

Podobný nárůst zaznamenal i Vietnam, který také plánoval postupné otevírání cizincům. Vstup do země jim chtěly úřady povolit mezi červencem a zářím, a pokud by se situace nezhoršila, turisté by bez dalších omezení mohli jezdit do země až do konce roku. Kvůli desítkám nových případů a komunitnímu přenosu se ale tento plán musel pozastavit.

Nově nakažení začali přibývat minulý týden, těsně před třídenními svátky, které rodiny ve Vietnamu využívají k cestování a setkávání se. Země, která byla ve zvládání pandemie jednou z nejlepších v Asii a zaznamenala jen necelé tři tisíce nakažených, zavřela školy, karaoke bary, kluby a další zábavní podniky.

Vybrané skupiny cestujících ze zahraničí mají navíc prodlouženou karanténu. Místo 14 dní budou muset být v izolaci tři týdny. Běžní turisté v současnosti vůbec do země nesmějí, uvádí časopis The Diplomat.

Podobné problémy mají i další státy sousedící s Indií nebo obecně ležící v jihovýchodní Asii. Například Bhútán, Trinidad a Tobago nebo Kambodža.

V Nepálu jsou zaplněné nemocnice a docházejí zásoby kyslíku. Laos, který měl ještě před nedávnem méně než tisíc nakažených, žádá zahraniční partnery o zdravotnické vybavení a léky. Více než rok od začátku šíření koronaviru zažívá svou první vlnu Fidži a další ostrovní státy v Tichém oceánu.

Všechny země jsou v ohrožení

"Je důležité si uvědomit, že to, co se děje v Indii, se může stát kdekoliv," řekl hongkongskému deníku Hans Kluge, regionální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO).

"Všechny země jsou v ohrožení," doplňuje ho expert zaměřující se na infekční nemoci David Heymann. "Koronavirus pravděpodobně zůstane v blízké budoucnosti rizikem pro všechny země," domnívá se.

Oslovení odborníci se shodují, že jediným řešením je dostat do i méně rozvinutých zemí, které nemají dost peněz na lékařské vybavení, vakcíny. "Nedávný nárůst počtu případů v Tichém oceánu ukazuje, jak důležité je nejen spoléhat na hranice, ale také dostat do zemí vakcíny," myslí si Jonathan Pryke z think tanku Lowy Institute, který se zaměřuje na tichomořský region. "Indie je šokujícím varováním pro tuto část světa tím, jak rychle se pandemie může dostat mimo kontrolu," dodává.

Podle Aliho Mokdada z Washingtonské univerzity je situace vážná i z jiného důvodu. "Nové varianty viru budou vyžadovat nové vakcíny a posilující dávku pro ty, kteří již očkováni byli. To zpomalí zvládání pandemie," míní.

