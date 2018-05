Tito lidé stáli za největšími útoky v Evropě. Tváře teroru, detaily o jejich životě, fotografie

Stručná charakteristika:Mostefai vyrůstal v Courcouronnes, na předměstí na jihu Paříže. Jeho portugalská matka konvertovala k islámu, když se provdala za muže z Alžírska. Mostefai měl za sebou sérii drobných kriminálních činů, za mřížemi ale nikdy nebyl. Později se rychle radikalizoval a distancoval od společnosti. Vliv na něj podle francouzských médií měl imám, který do země v roce 2010 přijel na otočku z Belgie. Francouzská prokuratura věděla o Mostefaiově radikalizaci, ale neměla informace, že by byl zapojen do nějaké teroristické organizace. Navštěvoval mešitu v Lucé, městě sousedícím s Chartres. Pracoval mimo jiné jako pekař. Mostefai zřejmě odcestoval na nějakou dobu do Sýrie a do Alžírska. Během policejní razie v Bataclanu se odpálil. Identifikován byl podle nalezeného malíčku.