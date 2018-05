Z Česka loni odjelo bojovat do Sýrie 11 lidí. Dva z nich byli Češi

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Česko bylo po porážce tzv. Islámského státu tranzitní zemí, kudy se zahraniční bojovníci snažili dostat zpět do Evropy.

Praha - Z Česka loni odjelo bojovat do Sýrie 11 lidí. Dva z nich byli čeští občané, zbytek cizinci. Vyplývá to ze situační zprávy o vnitřní bezpečnosti země za loňský rok, kterou dnes získala ČTK. Česko podle ní bylo po porážce Islámského státu v Sýrii a Iráku tranzitní zemí, kudy se zahraniční bojovníci snažili dostat zpět do Evropy.

Tuzemské bezpečnostní složky delší dobu návraty bojovníků označují za bezpečnostní riziko kvůli jejich možné radikalizaci nebo přípravě teroristického útoku na evropském území. "K hromadnému přílivu cestujících bojovníků nedošlo," stojí ve zprávě, kterou vládě brzy předloží ministerstvo vnitra.

Mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha ČTK sdělil, že se zatím k informacím nemůže vyjadřovat, protože zprávu dosud neschválila vláda. V obecné rovině je podle něj zásadní, že Česko není pro radikály cílovou destinací a zůstává spíše tranzitním prostorem.

Policie podle dokumentu loni řešila několik případů lidí, kteří se přes české území snažili o vstup na území EU a byli podezřelí z toho, že předtím působili v některé z teroristických organizací. Policie podle zprávy prověřovala i několik případů finanční a logistické podpory teroristickým skupinám v zahraničí. Do hledáčku detektivů se dostalo také několik lidí, kteří se v Česku snažili zajistit výcvik, lékařskou péči nebo jinou materiální podporu teroristů.

Loňský případ dvou Čechů je podle dokumentu první, při kterém se čeští občané v Sýrii ocitli mezi zahraničními bojovníky. Z kontextu je zřejmé, že jde o příbuzné bývalého pražského imáma, kteří se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Káidy. O případu v minulosti informovala Mladá fronta Dnes. V Česku byli obviněni z terorismu a přímé účasti v teroristické organizaci. Policie je stíhá jako uprchlé.

BIS podle Štichy intenzivně pracuje na rozpoznávání teroristů nebo radikálů mezi lidmi, kteří do Česka přijíždějí nebo zemí projíždějí. "Stejně tak se snažíme mít pod kontrolou případný pohyb českých občanů směrem do rizikových oblastí, u kterých bychom identifikovali vysoké riziko radikalizace," dodal Šticha.

BIS podle dokumentu loni monitorovala rizikové osoby ze zahraničí. Některé se zapojily do šíření islamismu v EU prostřednictvím budování sítí osobních a virtuálních kontaktů. Část se podílela na šíření islamistických ideologií i v Česku. Podle dokumentu šlo o islamisty původem ze Střední Asie a částečně také z kavkazských republik. "Z hlediska domácích hrozeb však lze konstatovat, že česká muslimská komunita si jako celek nadále udržela umírněný charakter," stojí v dokumentu.

Potvrdil to také mluvčí tajné služby. "BIS věnovala pozornost jen několika jedincům, kteří v úzkém kruhu přátel projevovali radikální názory, ale spíše se jednalo o neškodné proklamace bez jakékoliv odezvy. Takové rizikové jevy průběžně vyhodnocujeme," vysvětlil Šticha.