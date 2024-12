"Je čas ukázat krutost." Rusové po debaklu v Sýrii vyzývají ke zdrcující ráně Kyjevu

Rusko v pátek zaútočilo na Ukrajinu téměř stovkou raket a asi 200 drony. Byl to jeden z největších útoků na ukrajinskou energetiku od začátku války. Ruské ministerstvo obrany uvádí, že šlo o odplatu za předchozí ukrajinský úder americkými střelami ATACMS. Ruští komentátoři už předtím vyzývali, aby Vladimir Putin na Ukrajinu zatlačil a ukázal, že strategická porážka v Sýrii nebyla zbytečná.

V roce 2015 Rusko svými leteckými údery intenzivně napomohlo, aby syrský vůdce Bašár Asad při velké vzbouřenecké vlně zůstal u moci. Podle expertů se tím předvedlo jako alternativní velmoc k Západu. Minulý týden však povstalci v Sýrii Asada sesadili a mnozí experti to čtou i jako strategickou porážku Rusů. Ti tak teď vedle toho, co bude s jejich dvěma základnami v zemi, musí řešit i to, jak si vydobýt zpět ztracené renomé. Klíčem může být zvýšení agrese na Ukrajině.

Myslí si to někteří analytici i mnozí ruští komentátoři. "Tohle je přesně čas ukázat extrémní tvrdost a dokonce i krutost," napsal na sociální síti Telegram v reakci na dění v Sýrii ultranacionalistický ruský historik Aleksej Pilko. Vyzval mimo jiné k náletům na ukrajinské vládní budovy a právě na energetickou infrastrukturu.

Vítězství na Ukrajině se prý nyní stalo ještě důležitější než kdy dříve. A to, aby napomohlo ochránit jak ruskou státnost, tak globální postavení. "Putinova sázka na válku na Ukrajině je tak vysoká, že vítězství tam by Rusku přineslo výplatu historických rozměrů. Je to v podstatě všechno, nebo nic," okomentoval současný stav ve své analýze Alexander Baunov, odborník na mezinárodní vztahy z výzkumného institutu Carnegie Russia Eurasia Center.

Také podle politoložky Taťány Stanovajové, též z Carnegie Russia Eurasia Center, by proto Putin v reakci na Sýrii mohl chtít v následujících týdnech demonstrovat svou sílu na Kyjevu. "Může být v pokušení ukázat, že Rusko není poraženo a že ví, co dělá," řekla pro americký list The New York Times. Podle listu by Rusové mohli v blízké době zasáhnout Ukrajinu opět svou novou raketou Orešnik.

Otázkou je, jaký vliv bude mít situace v Sýrii na případná možná mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. A to bez ohledu na to, čeho Putin v následujících týdnech dosáhne.

Staronový americký prezident Donald Trump, který se v lednu ujme úřadu, na své sociální síti Truth Social minulý víkend napsal, že Rusko je v současnosti oslabené a jednání by měla začít co nejdříve. "Vladimira dobře znám. Toto je jeho čas jednat. Čína může pomoci. Svět čeká!" uvedl.

Analytici ve svých vyjádřeních pro The New York Times nicméně poukázali na to, že jedním z nejkonzistentnějších rysů vlády Putina je jeho averze k jednání ze slabší pozice, nebo na základě podřizování se vnějším tlakům. I to nasvědčuje, že Ukrajina může v blízké době čekat nápor.

Putin si už dříve letos kladl jako podmínku pro ukončení bojů stažení ukrajinských vojáků ze čtyř regionů, které Rusové zčásti okupují, nebo závazek Kyjeva nevstoupit do NATO. Ukrajinci návrhy odmítli jako kapitulaci.

