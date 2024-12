Ukrajinec přežil kulku do hlavy i pohřbení zaživa, teď mu přišel povolávací rozkaz

Rusové ho zajali a mučili. Jeho bratry zabili a pohřbili jej zaživa spolu s nimi. Mykola Kuličenko ale přežil a vrátil se do rodné vesnice severně od Kyjeva, kde se jako jediný stará o svého otce. Nyní mu přišel povolávací rozkaz do ukrajinské armády. Pětatřicetiletý muž ale narukovat nechce. Má pocit, že už toho zažil dost, a noční můry ho budí doteď.

Na začátku ruské invaze na Ukrajinu zažil Mykola Kuličenko peklo. Rusové, kteří se tehdy stahovali z okolí Kyjeva jeho i jeho bratry unesli, vyslýchali a mučili, protože je podezřívali, že na ně u silnice nastražili bombu. Nakonec se ale báli, že postupující ukrajinská armáda odhalí, co bratrům dělali, a rozhodli se je zabít.

Svázali jim ruce a nohy, odvezli je do lesa, kde jim zavázali oči a nechali je kleknout vedle vykopaného hrobu. Pak začali střílet. První kulka zabila nejmladšího Jevhena, druhá nejstaršího Dymytra. Mykola na poslední chvíli stočil hlavu na stranu a kulka mu prošla tváří. Ačkoliv zůstal při vědomí, spadl za bratry na zem a nehýbal se, popisoval v roce 2022 příběh deník Wall Street Journal.

Ruští vojáci pak hrob i s těly zaházeli hlínou a odjeli. Mykola Kuličenko se i s postřelenou tváří prohrabal ven a povedlo se mu dostat domů. Z oteklé tváře mu tekla krev, ale byl naživu.

Svůj nový život tráví tím, že se stará o svého starého otce a vrátil se k chovu kachen a slepic na farmě na severu Ukrajiny. Pro list The New York Times ale nyní popsal, že se mu stále špatně spí, jak se mu vrací vzpomínky z ruského zajetí.

Povolávací rozkaz

Jeho případ vyvolal v zemi všeobecný šok a soucit, ale neochránil ho před ukrajinským mobilizačním systémem. V říjnu obdržel povolávací rozkaz. Vzhledem ke svému traumatu si nemyslí, že by měl být odveden do armády.

Povolávací rozkaz pro něj přišel v době, kdy se Ukrajina asertivnější mobilizací snaží dostat více mužů na frontu. Američané ukrajinský postup kritizovali, protože Kyjev záměrně do války neverbuje mladé muže mezi 18 a 25 lety. Podle Washingtonu vojáci ukrajinské armádě chybí více než zbraně.

Kyjev to odmítá a zdůrazňuje, že kdyby nyní do války poslal dvacátníky, hrozila by zemi obrovská demografická krize po konci války. "Nelze očekávat, že Ukrajina bude kompenzovat zpoždění v logistice či váhavou podporu obětováním mládí našich mužů," napsal nedávno Dmytro Lytvyn, poradce prezidenta Volodymyra Zelenského pro komunikaci, ve svém příspěvku na síti X.

Kvůli korupci se také mnoha bojeschopným mužům podařilo vyhnout se narukování. Nově jsou ale pravidla mnohem přísnější a mobilizace se například vztahuje i na ty, kteří se starají o nemocné příbuzné. Neměla však takový úspěch, v jaký úřady doufaly.

Ukrajina sice nezveřejňuje údaje, vojenští analytici nicméně uvedli, že původně slibný přísun rekrutů do armády se zavedením nových, přísnějších pravidel od té doby snížil. Do základního výcviku nastupuje méně mužů a mnoho z nich je starých nebo ve špatném zdravotním stavu, tvrdí vojenští velitelé. Mužům také chybí motivace a častěji podle agentury Bloomberg dezertují.

Další změna

Země plánuje v blízké budoucnosti povolat dalších 160 tisíc mužů, oznámil koncem minulého měsíce v parlamentu tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksandr Lytvynenko. Tento počet by podle něj obnovil jednotky na 85 procent jejich plného stavu.

Ukrajinský parlament nyní zvažuje zavedení několika změn, které mají omezit vyhýbání se odvodům a dezerci tím, že obnoví výjimky a umožní odvedencům větší výběr způsobu služby. Muži si nyní například mohou někdy vybrat nebo změnit jednotku, ve které budou sloužit. Změna, která na konci listopadu prošla prvním čtením, by také umožnila vyhnout se mobilizaci civilistům, které už Rusové dříve zadrželi, nebo těm, kteří na frontě přišli o blízkého příbuzného.

Pokud by byl zákon podepsán, vztahovaly by se na Mykolu Kuličenka obě výjimky, ačkoli podle současných pravidel je stále způsobilý k odvodu.

Na dopis vyzývající ho k mobilizaci zatím nereagoval. Nedostavil se k odvodní komisi a ani to nemá v úmyslu. Nechce bojovat ve válce vzhledem k tomu, co se mu stalo. "Nepřenesl jsem se přes to," tvrdí.

