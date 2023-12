Syn prezidenta USA Hunter Biden čelí dalším obviněním, tentokrát kvůli neplacení daní

Syn amerického prezidenta Hunter Biden čelí několika dalším obviněním. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž se týkají daňových deliktů, především nezaplacení 1,4 milionu dolarů (31,6 milionu korun) na daních. Problémy třiapadesátiletého syna Joea Bidena, který je prvním stíhaným potomkem úřadujícího amerického prezidenta, by se mohly stát důležitým předmětem prezidentské kampaně.

Podle amerického ministerstva spravedlnosti byl třiapadesátiletý syn Joea Bidena obviněn ze tří daňových trestných činů a šesti daňových přestupků. Pokud by byl shledán vinným, hrozil by mu trest ve výši až 17 let odnětí svobody. Případ bude mít na starosti soud v Los Angeles.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že vyšetřování Huntera Bidena nadále pokračuje. Právník Bidena juniora se k novým obviněním zatím nevyjádřil.

Už v říjnu Hunter Biden u soudu odmítl vinu poté, co byl obžalován ze tří zločinů spojených s nákupem a držením střelné zbraně v roce 2018. Konkrétně jde o to, že před pěti lety v dotazníku zatajil užívání drog, aby si mohl pořídit revolver. Je rovněž podezřelý, že bral drogy v době, kdy zbraň vlastnil. Podle svých právníků však zákon neporušil.

Dlouhotrvající kauzy kolem prezidentova syna mají mnoho úrovní, od etických otázek ohledně jeho podnikání, přes trestní vyšetřování až po divoké spekulace o zapojení do korupčních aktivit. Republikánští politici tyto teorie spojují i s hlavou státu, která je lídrem demokratů, pro taková obvinění však nepředkládají důkazy. Navíc republikánským soupeřem Bidena v prezidentských volbách příští rok nejspíš bude trestně stíhaný a několikrát obviněný exprezident Donald Trump.