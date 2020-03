Švýcarská inspirace v boji s virem: Testování vzdáváme, přednost mají staří a nemocní

Novým vlastníkem internetového obchodu s módou a doplňky Zoot bude Company New, která je součástí investiční skupiny Natland. Na páteční schůzi věřitelé Zootu přijali reorganizační plán, který na místě schválil také soud. S nabytím účinnosti reorganizačního plánu se počítá do 30. června. Skupina Natland byla největším věřitelem firmy. Company New své zajištěné pohledávky kapitalizuje. Nezajištění věřitelé s přihlášenými pohledávkami budou uspokojeni z prostředků poskytnutých novým vlastníkem Zootu formou příplatku do základního kapitálu ve výši 40 milionů korun. O své peníze nepřijdou ani držitelé dluhopisů.

Zoot předloni nezvládl financování svého provozu a výrazně se zadlužil. Loni v lednu požádal insolvenční soud o ochranu před věřiteli. Městský soud v Praze reorganizaci v květnu povolil. Nový manažerský tým Zootu vedený Lukášem Uhlem a Robertem Vojáčkem snížil zhruba o polovinu provozní náklady a začal budovat novou prodejní síť, zaměřil se také na prodej zboží vlastních značek.