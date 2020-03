Izolace USA: Aerolinky čekají katastrofu, koronavirus ovlivní i prezidentské volby

Spojené státy se dobrovolně uzavírají do izolace. Prezident Donald Trump oznámil minimálně na měsíc zastavení všech letů z evropských zemí, které tvoří takzvaný schengenský prostor.

Vzdušný prostor nad Atlantikem je vzhledem k množství letů mezi Evropou a Severní Amerikou nejvytíženější na světě, teď se ale zklidní. Do Spojených států je stále možné letět z Velké Británie, Norska nebo Turecka.

Americký prezident nejdřív tvrdil, že se spojenci USA, čímž mínil členské země Evropské unie, o chystaném opatření diskutoval. Později přiznal, že lety zakázal bez předchozí konzultace s evropskými lídry, protože musel jednat rychle.

Epidemie koronaviru zasáhla Spojené státy v období blížících se prezidentských voleb a reakce vlády či Bílého domu může hlasování ovlivnit. Trumpovi zatím nahrávala fungující a rostoucí ekonomika USA, epidemie však bude mít hospodářské následky.

Spojené státy zatím registrují téměř 2500 nakažených a přes 60 obětí. Nejvíce zasažené je město Seattle a jeho okolí na západním pobřeží USA. Ve čtvrtek televizní stanice CNN s odkazem na své zdroje napsala, že koronavirus má mluvčí brazilského prezidenta Fabio Wajngarten. V sobotu přitom jako součást delegace brazilské hlavy státu večeřel na Floridě s Donaldem Trumpem.

Prezident USA vyzval Kongres, aby vytvořil speciální fond ve výši padesáti miliard dolarů na pomoc malým a středním podnikům. "Uzavření vzdušného prostoru pro lety z Evropy zesílí úder na dopravní průmysl, který je už tak dost silný. Práce 15,7 milionu Američanů závisí na cestování a dopravě," uvedl v reakci na Trumpovo rozhodnutí prezident Amerického svazu cestovního ruchu Roger Dow.

Letecké společnosti pronásleduje uzavírání vzdušného prostoru na mnoha místech světa od začátku února. Nejprve mnoho zemí zakázalo lety do Číny, pak do Íránu, nyní do Itálie. Jak se ohnisko nákazy přeneslo do Evropy, některé asijské země zakazují vstup na své území občanům evropských států.

Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) na začátku týdne odhadla, že ztráty leteckých společností v důsledků rušení letů a menšího zájmu o letenky při nejhorším možném scénáři přesáhnou 110 miliard dolarů.

Evropské akcie ve čtvrtek v reakci na zákaz letů prudce oslabily a jejich hlavní index je nejnižší za téměř čtyři roky. Klesají samozřejmě zejména akcie aerolinek, například německé Lufthansy nebo francouzsko-nizozemské aliance Air France/KLM.

Index DAX burzy ve Frankfurtu nad Mohanem poprvé od července 2016 sestoupil pod hranici 10 000 bodů. Stejně tak index londýnské burzy FTSE 100 klesl pod úrovně, na které se propadl po referendu o odchodu Británie z Evropské unie v červnu 2016.

