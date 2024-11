Vlivná žena v pozadí. Bílý dům povede tajemná dáma, která v Trumpovi vidí svého otce

Jen dva dny poté, co Donald Trump vyhrál americké prezidentské volby, oznámil, že personální šéfkou v jeho Bílém domě bude Susie Wilesová. Žena, která nerada veřejně vystupuje a téměř nedává rozhovory do médií, je hybnou silou republikánské politiky. Sám budoucí prezident ji označil za ledovou pannu své kampaně. Nyní bude nejdůležitější Trumpovou poradkyní a také první ženou v této funkci.

"Susie je tvrdá, chytrá, inovativní a je všeobecně obdivována a respektována," vysvětlil Trump, proč si ji vybral. "Susie bude i nadále neúnavně pracovat na tom, aby Amerika byla opět skvělá."

Podle zdroje blízkého oběma osobám však Wilesová nejprve chtěla od Trumpa ujištění, že bude moct více než její předchůdci ve funkci kontrolovat, kdo k němu bude mít přístup do Oválné pracovny. Až pak s převzetím funkce souhlasila. Tvrdí to stanice CNN.

Personální šéf Bílého domu je v podstatě nejbližší prezidentův poradce, který pomáhá řídit chod celé vlády, určuje jeho agendu a zároveň by měl chránit politické zájmy prezidenta.

Během Trumpova prvního funkčního období personální šéfové museli neustále řešit, že neformální poradci, rodinní příslušníci a další se přetahovali o čas strávený s prezidentem. Museli se také vypořádat s tím, že Trump má tendenci nechat se v nějaké záležitosti ovlivnit posledním člověkem, s nímž mluvil. Bylo pro ně tak obzvláště náročné udržet v Oválné pracovně pořádek.

Právě o ten by se nyní Wilesová měla postarat. Sama o sobě tvrdí, že dokáže z chaosu vytvořit pořádek, a její práce na kampani Donalda Trumpa je toho důkazem. Pomáhala mírnit jeho nejrozbouřenější instinkty a zůstávala klidnou silou v pozadí. Když ji prezident během volební noci osobně děkoval na podiu, jako jediná se nechopila nabízeného mikrofonu a jen si s Trumpem potřásla rukou.

Poslední tři roky už exprezidentovi jako de facto personální šéfka sloužila. Právě ona rozhodovala o tom, kdo bude mít k Trumpovi přístup.

"Je to jedna z nejdůležitějších osob v současné americké politice," popsal ji pro server Politico bývalý floridský republikánský kongresman Carlos Curbelo. "A nikdo ani neví, kdo vlastně je," dodal floridský lobbista a veterán Ronnie Book.

I ti, kteří nemají Trumpa příliš v lásce, ji uznávají. Podle některých je dobře, že právě ona bude mít k budoucímu prezidentovi neomezený přístup. "Je brilantní, tvrdá a strategická," napsal ve čtvrtek na sociální síti X demokrat Jared Moskowitz, floridský poslanec, a dodal: "Bude dobře sloužit zemi."

Otec jako Trump

Wilesová práci s Donaldem Trumpem přirovnala k dětství se svým otcem. "Na papíře se zdají být odlišní. Ale oni zas tak odlišní nejsou," říká. Její otec Pat Summerall byl slavný americký fotbalista a komentátor, který ale většinu života bojoval se závislostí na alkoholu. Wilesová se jako nejstarší ze tří dětí brzy naučila, kdy a jak otci pomoci a kdy naopak zůstat stranou a neplést se mu do cesty.

"Hlavní kvalifikací Susie pro jednání s Donaldem Trumpem je její trénink v jednání s otcem. Je odbornicí na nestabilní, dysfunkční a slavné muže. Ví, kdy může pomoci, a ví, kdy se o pomoc nepokoušet, a za to jsou jí vděční," řekl dlouholetý volební stratég Mac Stipanovich.

Wilesová v Trumpovi vidí, stejně jako ve svém otci, velkou inteligenci, neutuchající aktivitu a zápal, který hraničí s téměř maniakální ctižádostí. Ačkoliv se označuje za umírněnou republikánku a patřila ke klasickému establishmentu strany, poprvé pomohla Trumpovi v kampani v roce 2016, kde mu vyhrála klíčovou Floridu.

Od Reagana po Trumpa

Sedmašedesátiletá Wilesová je veteránkou floridské politiky. Svou kariéru začala v 70. letech ve washingtonské kanceláři newyorského kongresmana Jacka Kempa. Poté působila v kampani Ronalda Reagana a sloužila i v jeho Bílém domě.

Později Wilesová zamířila na Floridu, kde radila dvěma starostům města Jacksonville a pracovala pro kongresmanku Tillie Fowlerovou. Následovaly celostátní kampaně.

Ronald Reagan byl podle Wilesové "trochu jako dědeček každého z nás", člověk, jehož "osobní charakteristiky prošly televizí, rozhlasem, a dokonce i tiskem". Od Michaela Deavera, klíčového Reaganova poradce, se naučila, že se má neustále opakovat hlavní sdělení kampaně, dokud nebude konečně pochopeno. "Říkejte to a říkejte to a říkejte to a posilujte to činy, dokud to nebude zapamatováno."

"Měla jsem to štěstí, že jsem několikrát ve svém profesním životě pracovala pro lídry s velkou osobností a silnou značkou, kteří neúnavně jdou za svými cíli," řekla v rozhovoru pro Politico. Nikdy však nepracovala s nikým, jako je Trump. A pro nikoho tak dlouho.

Znám ho dobře

"Nemůžete mít Trumpovu politiku bez Trumpovy osobnosti. To není moje myšlenka, pochází to od Lindseyho Grahama, ale já tomu naprosto věřím. A tak si prostě tak nějak berete to dobré s tím špatným," řekla.

Útok na Kapitol z 6. ledna 2021, při němž Trumpovi příznivci chtěli zabránit předání moci Joeu Bidenovi, podle svých slov "nemilovala", je ale přesvědčená, že ho letošní vítěz voleb svým chováním nezpůsobil. Trvá také na tom, že ostatní, kteří mají z Trumpova prezidentství obavy, ho jednoduše neznají tak dobře jako ona.

Za její tajnou schopnost by se dalo označit to, že se pro své šéfy dokáže stát zcela nepostradatelnou. Díky dlouholetým zkušenostem má velmi dobrý vztah s reportéry, ví, co se kde šušká, a umí ovlivnit veřejné mínění. Jasně to dokázala v těchto republikánských primárkách.

Ačkoliv před několika lety pomohla ke zvolení republikánskému guvernérovi Floridy Ronovi DeSantisovi, on se jí pak pokusil zbavit a snížit tak její vliv ve straně. Když proto nyní v primárkách kandidoval proti Trumpovi a zpočátku se zdálo, že má velkou šanci ho porazit, byla to právě ona, kdo zcela obrátil guvernérův obraz.

"Byl jsem na večeři s Johnem Peytonem (bývalým starostou Floridy - pozn. red.)," vylíčil Mike Tolbert, který vydával newsletter o politice v Jacksonville s názvem Inside Source. "Vzpomínám si, jak mi říkal: 'Musím ti to říct: Ron DeSantis bude litovat dne, kdy ji vyhodil…'", připomíná jeho slova Politico.

