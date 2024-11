Muž s tvrdým postojem vůči Ukrajině i Kennedyho synovec. Kým se může obklopit Trump?

Po výhře republikána Donalda Trumpa v prezidentských volbách začala zahraniční média ihned spekulovat, koho si s sebou vezme do Bílého domu. Funkce se ujme v lednu. Trump opakuje, že během prvního mandátu měl kolem sebe takové lidi, kteří ho neposlouchali, a nyní už takovou chybu udělat nechce. V nové administrativě tak budou hlavně lidé oddaní Trumpovi. O koho může jít?

Je málo pravděpodobné, že by se do Bílého domu vrátil někdo, kdo pod Trumpem už působil, když byl prezidentem poprvé v letech 2017 až 2021. Trump sám lidi často vyhazoval a nahrazoval jinými.

Většina jeho kabinetu se od něj distancovala po útoku na Kapitol 6. ledna 2021, kdy jeho stoupenci chtěli zabránit předání moci do rukou nově zvoleného Joea Bidena. Trump tehdy své příznivce vyzval, aby pochodovali ke Kapitolu a bojovali. Dodnes neuznal, že ho před čtyřmi roky Biden porazil.

Výjimkou je jen někdejší šéf CIA Mike Pompeo, který mezi roky 2018 a 2021 sloužil jako Trumpův ministr zahraničí a zůstal mu věrný dodnes. Teď se o něm spekuluje, že by se opět mohl ujmout stejné funkce nebo šéfovat ministerstvu obrany. Jméno tvrdého kritika Íránu a věrného podporovatele Izraele je podle listu The Guardian stále ve hře. A to i přestože některé jeho výroky, v nichž Trumpa kritizuje za neschopnost, se dostaly do knih, které o exprezidentově první administrativě vyšly.

O místo v Bílém domě by nejspíš ráda usilovala i Nikki Haleyová, která za Trumpa působila jako velvyslankyně při OSN. Nově zvoleného prezidenta ale loni vyzvala v republikánských primárkách a zůstala v nich ze všech ostatních uchazečů nejdéle. Nyní se sice snažila těsně před volbami znovu dostat do Trumpovy přízně, nejspíš se jí to ale nepodaří.

Šanci na ministra zahraničí nebo jinou klíčovou funkci má Richard Grenell, bývalý spolupracovník stanice Fox News, který patří mezi Trumpovy nejbližší zahraničněpolitické poradce. Bývalý velvyslanec USA v Německu se vyslovil pro vytvoření autonomní zóny na východní Ukrajině, což Kyjev považuje za nepřijatelné.

"Ať si dělá, co chce"

Naopak velkou šanci stát se součástí budoucího kabinetu má Robert F. Kennedy mladší. Synovec zavražděného prezidenta Johna F. Kennedyho kandidoval v letošních volbách jako nezávislý kandidát, v srpnu ale ze souboje odstoupil a podpořil Trumpa. Je známý například svým odporem k očkování.

Ačkoliv vysoce postavení členové Trumpovy kampaně vyloučili, že by Kennedy dostal práci na ministerstvu zdravotnictví, Trump prohlásil, že pokud se dostane do Bílého domu, nechá ho "dělat si se zdravotní péči o ženy, co chce". Zmínil také, že Kennedy by se mohl "vyřádit" v oblasti potravin a léků.

Podle deníku Washington Post by místo v novém kabinetu mohl získat i Vivek Ramaswamy, další Trumpův rival z republikánských primárek. Spekuluje se o něm jako o možném ministrovi financí, podle agentury Reuters by taková pozice ale mohla připadnout i Scottu Bessentovi.

Trumpův klíčový ekonomický poradce Bessent, dlouholetý investor do hedgeových fondů, který několik let vyučoval na Yaleově univerzitě, má ke zvolenému prezidentovi vřelý vztah.

Podpora cel

Bessent sice dlouhodobě upřednostňuje umírněnou politiku, která byla populární v Republikánské straně před Trumpovým nástupem, zároveň se ale pochvalně vyjádřil o exprezidentově využívání cel jako o nástroji vyjednávání. Líbí se mu také Trumpův kritický postoj vůči regulacím i mezinárodnímu obchodu.

Cla veřejně vychvaluje také John Paulson, miliardář, manažer hedgeového fondu a významný Trumpův sponzor. Svým spolupracovníkům se svěřil, že by měl o funkci ministra financí zájem.

Trumpův viceprezident J. D. Vance pro stanici ABC News řekl, že druhou nejdůležitější pozicí v nové administrativě bude generální prokurátor. Trump opakovaně prohlásil, že chce potrestat své kritiky a mstít se. I ve svém prvním funkčním období často vyvíjel nátlak na úředníky, aby v prosazování práva brali ohled na jeho politické cíle.

Spekuluje se o celé řadě jmen, například o senátorovi Mikovi Leeovi z Utahu, senátorovi z Missouri Ericu Schmittovi nebo Johnu Ratcliffovi, který za Trumpa působil jako ředitel národních zpravodajských služeb. Je ale možné, že si to Trump na poslední chvíli rozmyslí a na nejvyšší pozici v oblasti prosazování práva nominuje někoho, o kom se v tuto chvíli ani neuvažuje.

Předání moci

S prvním velkým rozhodnutím Trump příliš neotálel. Už ve čtvrtek večer se rozhodl, kdo bude jeho personální šéfkou Bílého domu. Vybral si vedoucí své kampaně Susie Wilesovou. Jde o ženu, která během Trumpova vítězného projevu odmítla na podiu promluvit, i přestože ji k tomu republikán vyzval. Podle expertů by měla do Bílého domu přinést řád, který Trumpovi často chybí.

Mluvčí Trumpovy kampaně Karoline Leavittová v prohlášení uvedla, že Trump "začne brzy rozhodovat" o personálních otázkách. "Tato rozhodnutí budou oznámena, až budou učiněna," dodala.

Exprezidentův mluvčí Steven Cheung v samostatném prohlášení ve středu večer uvedl, že Biden pozval Trumpa do Bílého domu, "aby zajistil hladký přechod", a že Trump "se těší na setkání, které se uskuteční v nejbližší době".

Video: Trump se bude mstít, varuje novinář. Teď se ukáže, jak je Amerika odolná (6. 11. 2024)