Miluji cla, tvrdí Donald Trump. Pokud naplní hrozby, znatelně klesne i český HDP

Zvolený americký prezident Donald Trump v kampani hovořil o zavedení dovozních cel do Spojených států. Ve výši deseti až dvaceti procent pro zboží z Evropské unie, šedesáti procent pro Čínu.

Takové ochranářské opatření by se podle makroekonomického analytika České spořitelny Jiřího Polanského dotklo i nás. "České firmy do Spojených států příliš nevyvážejí, ale cla by výrazně poškodila německé výrobce. A Česko jim dováží mnoho komponentů. Tímto způsobem by to mohlo náš HDP snížit o několik desetin bodů, možná až o procentní bod," vysvětlil Polanský deníku Aktuálně.cz.

Berlín se Trumpova protekcionismu obává daleko více. "Německé podniky, které vyvážejí do USA, varoval, že se musí připravit na ztráty. V případě zavedení dvacetiprocentních cel vznikne Německu hospodářská škoda 33 miliard eur (836 miliard korun) a německý export do Spojených států by klesl přibližně o patnáct procent," uvedl šéf německého ekonomického institutu ifo Clemens Fuest.

Budoucí americký prezident je pověstný tím, že nemá rád americké negativní obchodní bilance s některými zeměmi nebo bloky. USA ji mají s Čínou, Evropskou unií, ale také s Mexikem nebo Vietnamem. Posledně jmenovaná země má podobný problém jako Česko: její firmy ve velkém vyvážejí do Číny a omezení čínského exportu do Spojených států by proto Vietnam tvrdě zasáhlo.

Podle Jiřího Polanského nejsou americká cla na čínské výrobky dobrou zprávou ani pro Česko. "Čínská ekonomika je nyní slabší, je tam slabá domácí poptávka. Takže čínští výrobci, kteří by nemohli dovézt zboží do Spojených států, by ho prodali jinde, především v Evropské unii. Za dumpingové ceny," soudí analytik České spořitelny.

Jeden z Trumpových sponzorů a zároveň kandidátů na post ministra financí USA Scott Bessent řekl v rozhovoru pro deník Financial Times, že o clech zatím není rozhodnuto a Trump o nich chce vyjednávat s představiteli jiných zemí.

To si myslí i Polanský. "Výsledek amerických voleb výrazně ovlivnila inflace v USA. Pokud by Trump zavedl vysoká cla, třeba pětinu na zboží z Evropské unie a polovinu na dovoz z Číny, inflace znovu vyskočí k pěti šesti procentům. Proto se domnívám, že cla nebudou tak vysoká a že Trumpova administrativa spíše použije jejich hrozbu jako páku při vyjednávání," uvádí analytik.

Trump své hospodářské plány představil v polovině října v rozhovoru pro agenturu Bloomberg v Chicagu. Slíbil, že vrátí do Spojených států firmy i výrobu a ekonomika výrazně poroste. Výslovně se zmínil o uvalení cel na dovoz německých automobilů. "Pro mě je nejkrásnějším slovem na světě 'clo'," prohlásil republikánský politik v rozhovoru.

Ekonomové nizozemské banky ABN Amro spočítali, že univerzální desetiprocentní clo by snížilo roční vývoz z eurozóny do USA v hodnotě 460 miliard eur téměř o třetinu.

Paradoxně existují i země, které naopak předpokládají snížení obchodních bariér. Turecký ministr hospodářství Omer Bolat prohlásil, že očekává od Trumpa snížení cel na dovoz tureckého textilu a oceli.

