Starmer už úřaduje. Skoncoval s plánem konzervativců na deportace migrantů do Rwandy

Nový britský premiér, labourista Keir Starmer, první den v úřadu skoncoval s plánem konzervativců na deportace migrantů do Rwandy, uvedl server listu The Telegraph s odvoláním na vícero zdrojů.

Migrační dohoda se Rwandou, která měla Londýnu pomoci vyřešit nárůst počtu přistěhovalců nelegálně přicházejících do Británie, byla jedním ze stěžejních bodů volebního programu konzervativců Rishiho Sunaka, kteří ale ve čtvrtečních volbách drtivě prohráli.

The Telegraph napsal, že plán na deportace do Rwandy je "fakticky mrtvý".

Jak poznamenává agentura Reuters, Starmer zrušením konzervativních plánů naplní jeden ze svých předvolebních slibů. Vzhledem k tomu, za jak důležité považují téma migrace voliči, bude ale pod tlakem, aby našel jiný způsob, jak zastavit desetitisíce lidí připlouvajících na malých člunech z Francie přes Lamanšský průliv.

Plány konzervativců počítaly s tím, že Rwanda bude za desítky milionů liber přijímat migranty z různých zemí zadržené po nelegálním příchodu do Británie. Dohodu s africkou zemí uzavřel Londýn v roce 2022, kdy do ostrovní země přišlo rekordních 745 tisíc migrantů. Kvůli úpravám příslušných zákonů, které si vyžádala soudní rozhodnutí, mělo první letadlo s deportovanými migranty do Rwandy vyrazit až koncem tohoto měsíce.