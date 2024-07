Neústupný prokurátor z chudé rodiny. Do Downing Street míří levicový Keir Starmer

Britská opoziční Labouristická strana drtivě vyhrála parlamentní volby a po 14 letech vystřídá ve vládě konzervativce. Ti utrpěli nejhorší porážku v dějinách strany. Novým premiérem se stane lídr labouristů Keir Starmer, pro mnoho lidí nepříliš známý politik, který na rozdíl od svých předchůdců postrádá charisma.

"Jako vždy se snažíme nepředbíhat," odpověděl Starmer na otázku deníku The Guardian, zda někdy byl v bytě, který patří premiérovi nad jeho pracovnou v Downing Street. Nebyl. "Lidé mluví o jasném výsledku. Není to ale jisté. Myslím, že je tu touha po změně. Ale my vždycky říkáme, že pokud chcete změnu, musíte pro ni hlasovat," vyzval.

Labouristé nakonec ve čtvrtečních volbách drtivě vyhráli. V dolní komoře parlamentu obsadí přes 400 ze 650 křesel. Konzervativci, kteří byli u moci posledních čtrnáct let, utrpěli největší porážku v historii strany. Konzervativní premiér Rishi Sunak již pogratuloval lídrovi labouristů Keiru Starmerovi, který se stane novým premiérem.

Keir Starmer, jednašedesátiletý otec dvou dětí, je v politice teprve deset let a některé zvyklosti Westminsteru nedodržuje a rady marketingových expertů odmítá. Často je kritizovaný jako příliš nevýrazný a nudný politik. Podle jeho kolegů se ke své politické práci i k vedení strany staví stejně jako ke své předchozí kariéře právníka a vrchního prokurátora. Bere ji velmi zodpovědně a soustředí se na detaily.

S přezdívkou "levicový právník" se v 90. letech stal jedním z nejvýznamnějších obhájců lidských práv. Zastupoval enviromentální aktivisty ve sporu s korporací McDonald’s, což byl tehdy jeden z nejsledovanějších sporů. Řešil také porušování lidských práv v Severním Irsku. Dosáhl důležitých rozsudků u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a odvolání v případech trestu smrti v Africe a Karibiku.

Na pravidlech záleží

"Myslím, že politiku dělá přesně tak, jak dělal právo," popsal pro list Financial Times Ken Macdonald, Starmerův předchůdce ve funkci prokurátora. "Bez fanfár vyhrál velkou část svých případů, protože o nich věděl úplně všechno."

Starmer podle svých slov za vrchol kariéry považuje případ z roku 2005, kdy se mu povedlo zvrátit rozhodnutí o trestu smrti v Ugandě. "Když jsme konečně vyhráli rozsudek v Ugandě, který najednou zachránil život více než 400 lidem odsouzeným k smrti, byl to zcela mimořádný okamžik," popsal. "Mnozí z nich nikdy neměli právní zastoupení, mnozí z nich čekali na smrt více než deset let a značnému počtu z nich nebylo ještě osmnáct."

V roce 2008 opustil dráhu úspěšného advokáta a stal se vrchním prokurátorem pro Anglii a Wales. Jako státní úředník měl na starosti obrovský aparát v době, kdy bylo nutné provést reorganizaci, protože se jim o čtvrtinu snížil rozpočet. Soustředil se hlavně na nastavení správných vnitřních postupů a osobně každý rok navštěvoval všechny pobočky po celé zemi. Za své služby státu byl v roce 2014 povýšen na rytíře.

Jako první Keir

Ve funkci vrchního prokurátora získal větší zkušenosti s každodenní politikou a podle jeho kolegů se v něm probudila více nekompromisní stránka. Politici i známé osobnosti hlasitě kritizovali jeho rozhodnutí stíhat mladíka, který z legrace na Twitteru napsal, že vyhodí do vzduchu letiště u Doncasteru poté, co bylo uzavřeno kvůli sněhu.

V roce 2011 zase tvrdě postupoval proti nepokojům, které vyvolala smrt černocha Marka Duggana zastřeleného policií. "Neomlouvám se za to, že jsem v reakci na trestné činy postupoval rázně," řekl Starmer v nedávném rozhovoru pro televizi Channel 4.

Když v roce 2014 poprvé kandidoval do Dolní sněmovny, nebylo nijak překvapivé, že to bylo právě za labouristy. Jako jedno ze čtyř dětí vyrůstal v chudé domácnosti v malém městě u Londýna a byl prvním v rodině, který vystudoval vysokou školu. Jeho rodiče ho dokonce pojmenovali po Keiru Hardiem, prvním předsedovi Labouristické strany, připomíná agentura AP.

Právě svým osobním příběhem se nyní snaží získat zpátky voliče, kteří v době vysoké inflace, špatné ekonomické situace způsobené brexitem a pandemie covidu-19 i obrovského nedostatku bydlení, požadují změnu.

Těžké začátky

"Byly to těžké časy," řekl v projevu při zahájení své kampaně. "Vím, jak vypadá nekontrolovatelná inflace, jak vás kvůli rostoucím životním nákladům může vylekat i pošťák přicházející po chodníku. Co když nese další účet, který si nemůžeme dovolit?"

Labouristická strana podle něj ale pracující Brity v posledních letech zradila. Zvlášť silně nesouhlasil se svým předchůdcem Jeremym Corbynem, který podle něj lidem nenaslouchal, ale poučoval je o tom, co by měli chtít.

Starmer také často bývá srovnáván s někdejším premiérem Tonym Blairem, který labouristy přivedl blíže ke středu a po sérii proher rekordně zvítězil ve volbách v roce 1997. Chybí mu však Blairovo charisma. Podle politologa Tima Balea z londýnské Queen Mary University to ale nemusí být na škodu. "Vzhledem ke zmatkům, které museli Britové snášet od referenda o brexitu v roce 2016, by podle mě trocha nudy mohla u veřejnosti dobře zafungovat," míní.

