Stále pobíhají, i zranění. Rusko motivuje své "jednorázové" vojáky drsným způsobem

Rusko chemicky snižuje zábrany svých vojáků. Chce tak zajistit, že tito špatně vycvičení civilisté a trestanci budou v probíhající agresi na Ukrajině bojovat bez ohledu na nepřízeň osudu. Tvrdí to britský think tank The Royal United Service Institute.

1:12 Záběry zuřivých bojů ukrajinských vojáků proti zakopaným Rusům. | Video: Reuters

V květnu vydal zprávu, v níž zkoumá, jak se vyvíjela ruská vojenská taktika v druhém roce invaze. The Royal United Service Institute cituje ukrajinské vojáky, kteří uvedli, že ruští vojáci, s nimiž se setkávají, často vypadají, že jsou "pod vlivem amfetaminů nebo jiných omamných látek". Muži, kteří nejčastěji bojují pod vlivem drog, jsou součástí ruské "pěchoty na jedno použití", kterou tvoří především branci z takzvané Luhanské a Doněcké lidové republiky, trestanci odvedení žoldnéřskou Wagnerovou skupinou a mobilizovaní branci, uvádí se ve zprávě, ze které citoval americký server Insider. Související Nevídaný konflikt v ruské armádě. Gerasimov odvolal generálmajora z frontové linie Podle zprávy Royal United Service Institute jsou tito "jednorázoví" vojáci posíláni v malých skupinách, aby se střetávali s Ukrajinci, dokud nebudou zabiti. Ukrajinští vojáci tvrdí, že mnozí z Rusů pokračují v postupu i poté, co byli zraněni. Materiál nalezený na bojišti naznačuje, že pravděpodobně užívají tyto látky v tekuté formě, uvádí se ve zprávě. Mick Ryan, bývalý generálmajor australské armády, pro Business Insider uvedl, že byl svědkem této taktiky v roce 2000, kdy sloužil s pěchotou na hranicích Východního Timoru. "Není to nic nového, posílat vojáky kupředu pod vlivem drog, to je ve vojenské historii vlastně docela běžné," řekl Ryan. Droga má smazat rozdíl v motivaci Některé státy v minulosti dodávaly svým vojákům drogy zvyšující výkonnost. Britské obchody prodávaly za první světové války jako dárky pro vojáky injekční stříkačky s heroinem. Nacisté do svých mužů pumpovali pervitin, aby zvýšili jejich uvědomělost a ostražitost na bojišti. Americká armáda během války ve Vietnamu dodávala vojákům, kteří mířili na dlouhé průzkumné mise, léky proti bolesti a "povzbuzující pilulky" - známé také jako speed. Také Rusko má s užíváním drog a alkoholu během této agrese zkušenost. Podle dubnové zprávy britských zpravodajských služeb umírá mnoho ruských vojáků na Ukrajině v důsledku alkoholismu. Související Ukrajinská hrdinka od Uralu. Zelenskyj vyznamenal Rusku, která padla na Donbase Jeden ze zajatých Rusů na začátku roku sdělil stanici CNN, že jeho velitelé na Ukrajině byli nadopovaní léky proti bolesti a nařizovali vojákům dělat nebezpečné a nesmyslné věci, například běhat pod minometnou palbou. "Tato taktika je pravděpodobně nezbytným opatřením, které má zajistit, aby ruští vojáci pokračovali v boji, i když jim k tomu jejich velitelé nedali příliš mnoho důvodů," tvrdí Ryan. Ukrajinci na rozdíl od Rusů podle něj mají těchto důvodů mnoho. "Přesně vědí, proti komu bojují a za co bojují - proti nepříteli, který chce zničit jejich národ," řekl Ryan, podle kterého tohle Rusům chybí. "Někdy nahradíte dobrý důvod, správné vedení a dobré budování týmu drogami. Tohle dělají některé instituce, aby se ujistily, že jejich vojáci stále běhají s kulomety," dodal Ryan v rozhovoru pro Insider. Analytik: Ukrajinský postup bude pomalý a s velkými ztrátami (21. 6. 2023) 3:21 „Ukrajinský postup bude pomalý s velkými ztrátami. Musíme se s tím smířit,“ tvrdí bezpečnostní analytik Michal Smetana | Video: Dominika Perlínová, Reuters

