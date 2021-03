Srbsko masivně očkuje čínskou vakcínou. Klíčová je rychlost, říká srbský novinář

Nejrychleji v Evropě v poměru k počtu obyvatel očkuje Velká Británie, na druhém místě je Srbsko. K 11. březnu dostalo aspoň jednu dávku vakcíny 26,85 procenta Srbů, což je daleko nad evropským průměrem. Mnoho zemí starého kontinentu včetně České republiky se pohybuje mezi osmi a dvanácti procenty.

Srbská vláda a prezident Aleksandar Vučič zvolili taktiku, která se dá pojmenovat "ber, kde ber, hlavně, ať je to rychle". Kromě západních preparátů Bělehrad nakoupil již v lednu ruský Sputnik V a vakcínu od čínské firmy Sinopharm.

Před dvěma týdny Vučič osobně vítal na letišti letoun z Istanbulu, který přivezl palety s vakcínou AstraZeneca vyrobenou v Indii. Jde o šarži, kterou zatím neschválila Evropská léková agentura (EMA), a proto ji nezakoupila česká vláda, i když nabídku měla.

Do internetového očkovacího registru se v Srbsku může přihlásit každý, nezáleží na věku či zaměstnání. Ministryně pro místní rozvoj Marija Obradovičová v pondělí oznámila, že vládou zřízený krizový štáb už řeší, jak naočkovat bezdomovce, a vyslal týmy do 124 romských osad, abych jejich obyvatele registroval na očkování přímo na místě.

"Srbové si mohou vybrat, jakou vakcínu chtějí. Sputnik V, Sinopharm, Pfizer či AstraZenecu. Nejvíce lidí se nechalo očkovat čínskou a ruskou, protože těch je nejvíce," vyjmenovává Gojko Vlaovič, komentátor srbského deníku Danas.

"Co se týká názorů lékařů na čínskou vakcínu Sinopharm, tak většina odborníků uznává, že není tak efektivní jako jiné, ale je bezpečná a pomáhá v boji proti koronaviru. Doteď není v Srbsku hlášená žádná vážná komplikace u člověka, který se nechal naočkovat. Nikdo nezemřel," dodal pro Aktuálně.cz.

Podle něj v Srbsku není problémem odmítání očkování. Odpor k němu projevuje jen malá skupina lidí, většinou s krajně pravicovými názory. Stejně tak moc neexistuje odpor k dodávkám vakcín z Ruska a Číny.

"Většina Srbů v zásadě souhlasí s tím, že dostat do země co nejvíce vakcín a co nejrychleji očkovat je správné. Jelikož žádný výrobce není schopen dodat tolik vakcín, kolik je třeba, oslovilo se jich více. Já sám jsem se nechal očkovat čínskou vakcínou od Sinopharmu. Mám v ni důvěru a zastávám názor, že především je potřeba se rychle nechat naočkovat," uvádí Vlaovič.

Pomoc Bosně i dalším zemím

Srbský prezident Vučič minulý týden oznámil, že ruská a čínská vakcína by se ještě letos měly začít v Srbsku i vyrábět. Ruská už v květnu, čínská na podzim. Budou určeny na trh i v okolních zemích.

Dostatek zásob v Srbsku dokonce umožnil předat deset tisíc dávek vakcíny AstraZeneca Bosně. Zásilku předal 2. března přímo Vučič po příletu do Sarajeva jako gesto vůči zemi, která kvůli válce v 90. letech hledí na Srbsko s nedůvěrou a výčitkami. Dodávky vakcín Srbsko předalo i Černé Hoře a Severní Makedonii.

"Budu šťastný, pokud zachráníme životy," citovala bosenská média Vučiče po příletu na sarajevské letiště. "Dokázali jsme si zajistit dostatek vakcín, a je proto nutné se nyní podělit se svými v tomto ohledu méně šťastnými sousedy," uvedl srbský prezident.

Strategie obracet se na mnoho stran s vakcínami vychází z Vučičova pojetí zahraniční politiky. Prezident tvrdí, že je pro integraci Srbska do Evropské unie, ale zároveň chce zachovat nadstandardní vazby na Rusko a udržet čínské investice. Srbsko se už na začátku roku rozhodlo, že se nebude řídit schvalováním Evropské lékové agentury (EMA).

Podobný krok učinilo Maďarsko, které na rozdíl od Srbska je členem Evropské unie. Sám Vučič řekl, že se nechá naočkovat čínským preparátem od Sinopharmu.

