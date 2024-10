"Velmi depresivní pohled." Írán je jen týdny od jaderného milníku, varuje analytik

Ruský prezident Vladimir Putin snížil práh pro použití jaderných zbraní a jeho zásadní spojenec je jen krok od zařazení se mezi jaderné mocnosti. "Írán se nachází v jednotkách týdnů od toho, že bude mít dostatek obohaceného uranu na výrobu jednotek jaderných zbraní," říká v rozhovoru pro Spotlight analytik z Institutu mezinárodních studií FSV UK Michal Smetana.

Dostatečné množství obohaceného uranu k výrobě jaderných zbraní ale neznamená samotnou realizaci výroby. Podle analytika následuje celá řada dalších kroků, které budou potřeba učinit, aby byl Írán během několika měsíců schopen funkční zbraně vyrobit. "Nicméně čas od momentu, kdy Írán není jaderným státem a potenciálně může být, se výrazně zkrátil," konstatuje Smetana.

Zásadní obrat způsobilo v roce 2018 rozhodnutí tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od historické dohody omezující íránský jaderný program výměnou za zrušení protiíránských sankcí. "Tímto krokem dostal íránský jaderný program zcela novou energii," uvádí analytik.

Vzhledem k obnovení amerických sankcí je pro Írán oboustranně výhodné spojenectví s Ruskem zásadní. "Rusko velmi aktivně využívá drony dodávané Íránem a nově i balistické rakety, které cílí na ukrajinskou infrastrukturu. Vzhledem k sankčnímu režimu je Írán bezesporu důležitým spojencem," zdůrazňuje Smetana.

Zároveň sílící konflikt na Blízkém východě a jeho vývoj může podle analytika ovlivnit to, co bude Írán schopen Rusku dodávat. Spojenectví mezi státy je však významné. "Vzhledem k tomu, že se Írán nachází na sankčním seznamu USA i dalších západních zemí, velmi aktivně hledá státy, které by s ním byly ochotny obchodovat a podporovat ho," uzavírá expert.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:53 Stačí použití jaderných zbraní jen zmínit a svět o něco víc znervózní? A co Michal Smetana čte pod taktikou Vladimira Putina? Jakým signálem pro Západ je ruská změna pravidel použití jaderných zbraní a jak moc Rusko práh pro jejich použití snížilo?

05:53-11:04 Jak moc je potřeba počítat s možností použití jaderných zbraní ze strany Ruska a berou vysocí představitelé prezidenta Putina a jeho slova vážně? Znamenalo by použití zbraní s dlouhým doletem proti cílům na ruském území eskalaci konfliktu?

11:04-16:40 Je dobře, že nevyšel americký plán na poskytnutí munice s bílým fosforem Ukrajině, a jaké hranice byly ve stávajícím konfliktu překročeny? Dělá Kreml při používání pojmu kolektivní Západ rozdíly v tom, kdo jaderné zbraně vlastní a kdo ne, a je pravda, že arzenál Francie není na NATO závislý?

16:40-22:22 Je ve válečném režimu normální, že jsou od začátku konfliktu jaderné zbraně v pohotovosti, a jakou roli sehrává vzájemná kooperace Íránu a Ruské federace? Co se ví o íránských zásobách obohaceného uranu a jak Írán využil odstoupení Spojených států od dohody o omezení jaderného programu?

22:22-30:28 Má Ukrajina nyní kapacity ochránit své jaderné elektrárny a kritickou infrastrukturu a v jak kritickém momentu se nyní Ukrajina nachází? Dá se už dnes říct, zda zafungovala operace Kursk, a jak velký problém je pro Ukrajinu nedostatečný počet vojáků? A k čemu může Ukrajina v rámci spravedlivého plánu na ukončení války mířit?