Neskákejme na lep ani ukrajinským dezinformacím. Je to velký problém, říká novinář

Česká média mnohdy přebírají neověřené informace z ukrajinských serverů, které se později ukážou jako mylné, upozorňuje novinář žijící v Moskvě Jiří Just. Šíření ukrajinských "fejků" podle něj může vést k ohrožení podpory Ukrajiny. "Média by neměla skákat na lep jak dezinformacím z ruské strany, což je asi logické, ale i těm ze strany ukrajinské," uvádí v pořadu Spotlight News.

Jeden z problémů podle Justa tkví v tom, že čeští novináři v poslední době při informování o válce na Ukrajině často odkazují na populární kanály na Twitteru. Ty ale často sdílejí nepotvrzené zprávy. "Seriózní média pak takové informace berou jako bernou minci, což mě trochu zaráží," komentuje Just a zmiňuje přebrání kontroverzního videa, který na sociálních sítích sdílel ruský aktivista Vladimir Osečkin, zakladatel nevládní organizace na ochranu lidských práv Gulagu.net.

"On nedávno šířil video se dvěma wagnerovci, kteří se chlubili tím, že zabíjeli Ukrajince. Pak se ale ukázalo, že minimálně jednomu z těchto respondentů, kteří se vší pravidelností skutečně sloužili u wagnerovců, zaplatil 10 tisíc rublů," popisuje Just. "Tuto informaci, která vypadá zajímavě a v uvozovkách hezky, samozřejmě šířila média a nikdo ji neověřil. Prostě to bylo bráno, jako že je to fakt," uvádí.

Šíření podobných neověřených zpráv o situaci na ukrajinské frontě či politické situaci v Rusku, které podle Justa v poslední době zaplavují informační prostor, mohou vést rovněž k tomu, že veřejnost přestane důvěřovat seriózním médiím. "Myslím si, že je to teď velký problém, protože pokud se takové informace nedají ověřit a vypadají příliš hezky, tak vlastně jsou rovny fejkům, které šíří například i ruská propaganda," apeluje Just. "A to se pak skutečně může odrazit i na podpoře Ukrajiny," dodává.

Tuzemská média by tak podle něj neměla dávat důraz na rychlost a naopak by měla vždy minimálně počkat, než se získané zprávy ze sociálních sítí potvrdí alespoň z vícero zdrojů. "Klasická média by neměla se sociálními sítěmi soutěžit, měla by spíše informace ověřovat, aby opět, jak říkám, nešířila ty, ve velkých uvozovkách, lepší dezinformace," míní Just.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde Just také zmiňuje další příklady ukrajinských "fejků" či jakým způsobem ovlivňuje tuzemský informační prostor ruská propaganda.

