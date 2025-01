Novinářka o Trumpově startu: Žádný prezident neudělal, co on. Mluví se o rozpadu USA

"Začíná zlatý věk Ameriky," řekl prezident USA Donald Trump v úvodu svého inauguračního projevu. Novinářka Deníku N Jana Ciglerová dodává, že záleží na úhlu pohledu. "Pro Trumpovy příznivce a voliče zlatý věk nastal, minimálně si to tak představují. Druhá strana politické barikády má ale obavy z rozpadu USA přímo před očima," říká ve Spotlightu News.

Krátce po složení inauguračního slibu podepsal prezident Trump řadu exekutivních příkazů. Omilostnil 1500 obviněných z útoku na Kapitol v lednu 2021, zrušil některá rozhodnutí bývalého prezidenta Joea Bidena a stvrdil odstoupení USA od Pařížské dohody.

"Chtěl jasně ukázat, že to přebírá do svých rukou. Že to bude tak, jak lidem sliboval. Jestli se tak skutečně stane, je pro něj i pro jeho voliče vedlejší. Chtěl velké, demonstrativní gesto," hodnotí Ciglerová.

"Do Ameriky se vrátí jednota," tvrdil znovuzvolený prezident v inauguračním projevu. "Nemám ten pocit. Donald Trump není sjednocující člověk, vždycky benefitoval právě z toho, že rozděloval, co mohl. Není to jeho strategie," tvrdí Ciglerová.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Podle zpravodajky je ale pro Trumpa důležité, aby byl všemi oblíbený. Mluví přitom o "syndromu" kluka z Brna, který se chce prosadit v Praze. Když byl podnikatelem, neměl uznání velkých, skutečně bohatých podnikatelů. Jako politika ho zas neuznávali opravdu významní politici. Teď má 'boháče' i politický respekt a potřeboval by ten veřejný," uzavírá.

Podívejte se na sestřih nejdůležitějších Trumpových výroků na inauguraci: